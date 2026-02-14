Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu - Son Dakika
Yapımı 4 gün sürüyor, tam bir şifa deposu

14.02.2026 13:36
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadınların geleneksel yöntemlerle hazırladığı kozalak şurubu, 4 gün süren zahmetli bir üretim süreciyle 8 saat odun ateşinde kaynatılarak şişeleniyor. Kozalak şurubu, bağışıklığı destekleyen ve solunum yollarını rahatlatan özellikleriyle tam bir "şifa deposu" olarak görülüyor.

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde kadınların geleneksel yöntemlerle ürettiği kozalak şurubu, 4 günlük süreçte 8 saat odun ateşinde kaynatılarak hazırlanıyor.

YAPIMI 4 GÜN SÜRÜYOR, 8 SAAT KAYNATILIYOR

Ayvalık Belediyesine ait Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi üyelerince belediyenin çamlıklardan taze ve yeşil halde toplanan kozalaklar, dilimlenmiş limonla suda tek tek ovularak temizleniyor ve üç gün boyunca suyu değiştirilerek bekletiliyor.

Üçüncü günün sonunda kaynatılmaya başlanan kozalaklar, ilk aşamada 4 saat odun ateşinde kaynatılıyor. Bu sırada yüzeye çıkan çam sakızları süzülüyor.

Kaynatma işleminin ardından kozalak suyu bir gün dinlendiriliyor. Ertesi gün süzülen öz suya doğal pekmez eklenerek karışım 4 saat daha kaynatılıyor. Soğutulan şurup, 500 gramlık cam kavanozlara doldurularak kooperatif etiketiyle satışa sunuluyor. Ürün, belediyeye ait satış noktalarında ve internet üzerinden alıcılarını buluyor.

"KOZALAKLARI LİMONLA OVARAK 2 GÜN SUDA TEMİZLİYORUZ"

Ayvalık Üretim ve Pazarlama Kooperatifi kurucu ortaklarından Canan Alsunal, çam ağaçlarından toplanan taze kozalakların özenle temizlendikten sonra kaynatılmaya hazır hale getirildiğini söyledi.

Toplanan yeşil kozalakları kooperatif mutfağına getirdiklerini belirten Alsunal, şöyle konuştu:

"Burada suyun içinde kozalakları tek tek limonla ovarak iki gün boyunca devamlı suyunu değiştirerek temizliyoruz. Üçüncü gün ise yeterli miktarda suyu koyup kozalakları kaynatmaya alıyoruz. Kaynatırken üstünde biriken çam sakızlarını süzerek 4 saat boyunca kaynatıyoruz."

"ÜRETİM İŞLEMİ TOPLAM 4 GÜN SÜRÜYOR"

Alsunal, kaynatılan çam kozalaklarını kendi suyu içinde bir gün dinlenmeye aldıklarını kaydetti.

Kozalakların suyunun süzülmesi için bir gün daha bekletildiğini anlatan Alsunal, "Ertesi gün tekrar kozalak suyunun içine doğal pekmez ilave ediyoruz. 4 saat yine odun ateşinde kaynatıp sonra da soğuyup paketlemeye geçiyoruz. Kozalak şurubu üretim işlemi toplam 4 gün sürüyor. Bu şifalı içeceği tüketicilerimizle buluşturuyoruz." diye konuştu.

KOZALAK ŞURUBUNUN FAYDALARI

  • Astım ve bronşit gibi hastalıkların semptomlarını hafifletir
  • Balgam söktürücü olup, öksürük ve boğaz ağrısı gibi şikayetleri azaltır
  • Bağışıklığı güçlendirir
  • Beyinde toksisiteye ve iltihaplanmaya sebep olacak zararlı maddeleri uzaklaştırır
  • Ağız içi florayı düzenleyip diş ve diş eti problemlerine yardımcı olur
  • Sakinleştirir ve uykusuzluk problemini gidermeyi destekler.
  • Cildi yatıştırır ve yeniler
  • Enerji verir
  • Saç sağlığını destekleyebilir
  • Kan sıvılaştırıcı özelliği sahiptir
  • Yüksek tansiyonun düşmesine yardım eder
  • Kozalak şurubu zararlı serbest radikalleri temizler

