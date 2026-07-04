Yatırım Fonları Yükselişte - Son Dakika
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Yatırım Fonları Yükselişte

04.07.2026 11:13
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Yatırım fonları %1,81, BES fonları %0,75 değer kazandı. En fazla artış serbest fonlarda.

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 1,81, BES fonları yüzde 0,75 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükseliş yüzde 2,39 ile "Serbest Fonlar"da gerçekleşirken, değer kaybeden olmadı.

BES fonlarında da en fazla yükseliş yüzde 2,02 ile "Kıymetli Madenler" fonlarında görülürken en çok değer kaybeden kategori yüzde 0,28 ile "Yaşam Döngüsü/Hedef Fon" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Haftalık Yatırım Fonları

Yatırım Fonları1,811718295
Borsa Yatırım Fonları0,99237
Borçlanma Araçları Fonları0,74841
Fon Sepeti Fonları1,38866
Hisse Senedi Fonları0,3311566
Karma ve Değişken Fonlar0,9313535
Katılım Fonları0,739111
Kıymetli Maden Fonları1,89270
Para Piyasası Fonları0,77790
Serbest Fon2,391101176
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,7535345
Başlangıç Fonları0,76100
Borçlanma Araçları0,76430
Değişken0,5910617
Devlet Katkısı0,75120
Endeks-0,0113
Fon Sepeti Fonu1,47230
Hisse Senedi0,412813
Karma1,01101
Katılım0,77395
Kıymetli Madenler2,02200
OKS Katılım0,47213
OKS Standart0,62100
Para Piyasası0,75130
Standart0,73130
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon-0,2812

(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Borsa, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım Fonları Yükselişte - Son Dakika

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