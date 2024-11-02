Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Yatırım fonları %0,56, BES fonları %0,38 değer artışı gösterdi, en çok kazanan Kıymetli Maden fonları.

02.11.2024 11:17
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Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,56, BES fonları yüzde 0,38 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,77 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,28 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,42 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,09 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları

Fon KategoriHaftalık Fon Kategori Endeks Getiri %Fon Kategori Kazandıran (Adet)Fon Kategori Kaybettiren Adet
Yatırım Fonları 0,561152413
Borsa Yatırım Fonları-0,13913
Borçlanma Araçları Fonları0,57668
Fon Sepeti Fonları-0,283842
Hisse Senedi Fonları0,517451
Karma ve Değişken Fonlar0,3310143
Katılım Fonları0,98544
Kıymetli Maden Fonları1,77171
Para Piyasası Fonları0,91570
Serbest Fon0,60745264
Haftalık Emeklilik Fonları

Emeklilik Fonları 0,3829586
Başlangıç Fonları0,90100
Borçlanma Araçları0,39441
Değişken0,3110041
Devlet Katkısı-0,1439
Endeks-1,0913
Fon Sepeti Fonu0,24106
Hisse Senedi0,101517
Karma-0,0454
Katılım0,52311
Kıymetli Madenler1,42150
OKS Katılım0,67231
OKS Standart0,20100
Para Piyasası0,94130
Standart0,16103
Yaşam Döngüsü/Hedef Fon0,9230
(Sürecek)

Kaynak: AA

Ekonomi, Finans, Maden, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı - Son Dakika

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