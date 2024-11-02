Yatırım ve BES Fonları Değer Kazandı

Ekonomi

Bu hafta yatırım fonları ortalama yüzde 0,56, BES fonları yüzde 0,38 değer kazandı.

Yatırım fonları arasında en fazla yükselen yüzde 1,77 ile "Kıymetli Maden Fonları" olurken en fazla gerileyen fon ise yüzde 0,28 ile "Fon Sepeti Fonları" oldu.

BES fonlarında ise en fazla yükseliş yüzde 1,42 ile "Kıymetli Madenler"de görülürken, en fazla gerileyen fon ise yüzde 1,09 ile "Endeks" oldu.

Yatırım ve BES fonlarının ortalama haftalık getirileri ile toplam kazandıran fon sayıları şöyle:

Haftalık Yatırım Fonları Fon Kategori Haftalık Fon Kategori Endeks Getiri % Fon Kategori Kazandıran (Adet) Fon Kategori Kaybettiren Adet Yatırım Fonları 0,56 1152 413 Borsa Yatırım Fonları -0,13 9 13 Borçlanma Araçları Fonları 0,57 66 8 Fon Sepeti Fonları -0,28 38 42 Hisse Senedi Fonları 0,51 74 51 Karma ve Değişken Fonlar 0,33 101 43 Katılım Fonları 0,98 54 4 Kıymetli Maden Fonları 1,77 17 1 Para Piyasası Fonları 0,91 57 0 Serbest Fon 0,60 745 264 Haftalık Emeklilik Fonları Emeklilik Fonları 0,38 295 86 Başlangıç Fonları 0,90 10 0 Borçlanma Araçları 0,39 44 1 Değişken 0,31 100 41 Devlet Katkısı -0,14 3 9 Endeks -1,09 1 3 Fon Sepeti Fonu 0,24 10 6 Hisse Senedi 0,10 15 17 Karma -0,04 5 4 Katılım 0,52 31 1 Kıymetli Madenler 1,42 15 0 OKS Katılım 0,67 23 1 OKS Standart 0,20 10 0 Para Piyasası 0,94 13 0 Standart 0,16 10 3 Yaşam Döngüsü/Hedef Fon 0,92 3 0 (Sürecek) (Sürecek)

Kaynak: AA