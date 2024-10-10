Yemeksepeti'nde Yönetim Değişikliği - Son Dakika
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Ekonomi

Yemeksepeti'nde Yönetim Değişikliği

Yemeksepeti\'nde Yönetim Değişikliği

Selin Süzer, Yemeksepeti Bölge Kıdemli Marka Direktörü olarak atandı; Yasemin Bahar ise Pazarlama Direktörü.

10.10.2024 14:03
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Yemeksepeti CMO'su Selin Süzer 'Bölge Kıdemli Marka Direktörü' rolüne atandı. Süzer, yeni rolünde, Delivery Hero çatısı altındaki Yemeksepeti, foodpanda ve foodora markalarının bölgesel marka yönetimine liderlik edecek. Bu değişiklik kapsamında Yasemin Bahar, Yemeksepeti Pazarlama Direktörü olarak atandı.

Yemeksepeti'nde Chief Marketing Officer (CMO) pozisyonunu yürüten Selin Süzer, yeni oluşturulan bölgesel organizasyondan sorumlu Bölge Kıdemli Marka Direktörü olarak atandı. Süzer, bu yeni rolünde Türkiye de dahil olmak üzere Avrupa ve Asya'daki toplam 18 ülkede Yemeksepeti, foodpanda ve foodora markalarının marka yönetimi, medya, kreatif, araştırma ve kampanya ekiplerine liderlik edecek.

Selin Süzer, Delivery Hero'nun küresel pazardaki konumunu güçlendirme ve önemli bölgelerde hızlı büyüme sağlama stratejisi kapsamında üç büyük markanın bölgesel pazarlama faaliyetlerine yön verecek.

Verilen bilgiye göre Süzer, kariyerine P&G'de Assistant Brand Manager olarak başladı. Ardından Danone ve McDonald's'ta Marketing Manager, BBVA Amerika'da Pazarlama Direktörü pozisyonlarında görev aldı. Türkiye'ye dönüşünde Oriflame'de Türkiye ve Afrika bölgesinden sorumlu Bölgesel Chief Marketing Officer olarak çalıştı. Sonrasında letgo'da Chief Marketing Officer olarak Türkiye ve İspanya ekiplerini yöneterek Otoplus markasının Türkiye lansmanını gerçekleştirdi. Selin Süzer, Eylül 2023 tarihinde CMO göreviyle Yemeksepeti'nde çalışmaya başladı.

Yemeksepeti'nde Yasemin Bahar Pazarlama Direktörü olarak atandı

Şirkette gerçekleşen organizasyonel değişiklikler kapsamında, Büyüme Direktörü Yasemin Bahar, Yemeksepeti'nde Pazarlama Direktörü olarak atandı. Bahar, yeni rolünde büyüme, stratejik planlama, kampanyalar, sadakat programları ve marka işbirliklerinden sorumlu olacak ve Yemeksepeti CEO'su Mert Baki'ye raporlayacak.

Verilen bilgiye göre Bahar, kariyerine Diageo ve The Coca-Cola Company şirketlerinin marka yönetimi takımlarına başladı. Ardından Collective Spark ve Revo Capital gibi risk sermayesi fonlarında portföy şirketlerinin Pazarlama ve Büyüme stratejilerine liderlik etti. Ardından Glovo, Hepsiburada ve Meditopia gibi teknoloji şirketlerinde pazarlama, büyüme, iş geliştirme ve satış ekiplerine liderlik etti. Yasemin Bahar Ağustos 2023 tarihinde Büyüme Direktörü göreviyle Yemeksepeti'nde çalışmaya başladı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Delivery Hero, Ekonomi, Yaşam, Son Dakika

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