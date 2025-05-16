Yeni OSB'lerle 368'e Ulaştık - Son Dakika
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Ekonomi

Yeni OSB'lerle 368'e Ulaştık

Yeni OSB\'lerle 368\'e Ulaştık

Bakan Kacır, Giresun ve Gümüşhane'deki yeni OSB'lerle Türkiye'deki OSB sayısının 368'e çıkığını duyurdu.

16.05.2025 12:41
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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, "Bugün itibarıyla ilan ettiğimiz Giresun Şebinkarahisar OSB ve Gümüşhane Kelkit OSB ile OSB'lerimizin sayısını 368'e çıkarmış olduk" dedi.

Bakan Kacır, Sinop'ta Avrupa Birliği destekli Rekabetçi Sektörler Programı çerçevesinde Kuzey Anadolu Kalkınma Ajansı eliyle devreye alınan 'Su Ürünleri İşleme, Şoklama ve Depolama Tesisi'nin açılışını yaptı. Konuşmasında " Türkiye'ye bir müjdeyi daha duyurmak istiyorum" diyen Kacır, "Türkiye'nin dört bir yanında, Anadolu'da organize sanayi bölgelerimiz kalkınmanın motoru oldular. OSB'lerimizin sayısı AK Parti iktidara geldiğinde 191'di, dün bu sayı 366'ydı. Bugün itibarıyla ilan ettiğimiz Giresun Şebinkarahisar OSB ve Gümüşhane Kelkit OSB ile OSB'lerimizin sayısını 368'e çıkarmış olduk. Son 22 yılda OSB'lerimizde üretimde olan tesis sayısını 11 binden 60 bine yükselttik. OSB'lerde çalışan sayısını 415 binden 2 milyon 700 bine çıkardık. Önümüzdeki dönemde Terörsüz Türkiye ile birlikte Türkiye'nin dört bir yanında yerel kalkınma hamlesi hızlanacak ve Anadolu'nun tüm şehirleri Türkiye Yüzyılı'na hep birlikte imza atacak" ifadelerini kullandı. - SİNOP

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yeni OSB'lerle 368'e Ulaştık - Son Dakika

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