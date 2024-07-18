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Ekonomi

Yenişehir Biberi'nin değeri artırılıyor

Yenişehir Biberi\'nin değeri artırılıyor

Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, Yenişehir Biberi'nin değerini artırmak için çalışmalar yaptıklarını belirtti. Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ile birlikte ulusal ölçekte ve ihracatta daha fazla pazar alanı oluşturmayı hedeflediklerini söyledi.

18.07.2024 17:33  Güncelleme: 17:34
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Coğrafi İşaret Tescil Belgesi olan Yenişehir Biberi'nin değerinin artırılması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini ifade eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, "Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerimizle birlikte, biberimizin daha değerli olması için hem ulusal ölçekte hem de ihracatta daha fazla Pazar alanı oluşturmak için çalışıyoruz" dedi.

Coğrafi İşaret Tescil Belgeli Yenişehir Biberi, Tarımsal Kalkınma Kooperatifleriyle değerini buluyor. Yenişehir'de Çayırlı, Köprühisar, Hayriye, İncirli, Menteşe mahalle kooperatifleri, Kooperatifleri Destekleme Projesi ile hem çiftçiye hem de üreticiye kazanç sağlıyor. Yenişehir Belediyesi'nin koordinasyonunda faaliyetlerini sürdüren Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri, çiftçinin ürününün değerini artırırken, oluşturduğu fiyat politikasıyla piyasayı domine ediyor. Ayrıca paketleme faaliyetlerini tamamlayıcı ve katma değeri yüksek ürünler üretilmesi için de çalışmalar yapılıyor.

Yenişehir Biberi'ne değer katan Tarımsal Kalkınma Kooperatiflerinin Biber Pazarı'ndaki depolama ve sevkiyat alanını ziyaret eden Yenişehir Belediye Başkanı Ercan Özel, burada incelemelerde bulundu. Yenişehir Biberi'nin daha fazla pazara ulaşması adına çalışma yapacaklarını dile getiren Başkan Özel, "Coğrafi İşaret Tescil Belgesi olan Yenişehir Biberi'nin değerini artırmak için girişimlerimiz oluyor. Üreticiden, tüketiciye aracısız olarak ürünlerin tedarik edilmesi için çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Ayrıca, çalışmalar neticesinde bazı ulusal marketler Yenişehir'e yatırımlarını artırma kararı alıyor. Daha fazla yatırımcının ilçemize gelmesi için girişimlerimize devam edeceğiz" dedi.

Aynı zamanda ihracata yönelik çalışmaların da artırılacağını ifade eden Başkan Ercan Özel, "Yenişehir Biberi, dünya piyasasında olmalı. Girişimlerimizi bu yönde sürdüreceğiz. Üreticimizin daha fazla kazanması ve ilçemizin katma değerinin artması için gerekli görülen tüm yatırımların yapılması taraftarıyız. Henüz istediğimiz seviyede değiliz. Biz bu projeyi yenileyerek geliştireceğiz. Şu anda tam kapasitede yapılmadığını tespit ettik. Daha da büyümesi için çalışmalarımızı yapıyoruz. Avrupa Birliği'nden hibe alabilmek adına daha kapsamlı projelerimizi hazırlıyoruz. Bu konuda uzman kişilerle görüşmelere başladık. Kooperatiflerimizi tek bir çatı altında toplamak ve birlik oluşturmak gibi hedeflerimiz var" açıklamasında bulundu. - BURSA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yenişehir Biberi'nin değeri artırılıyor - Son Dakika

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