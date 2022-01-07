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Yerli radyatör üretim markasına 'Üstün Tasarım Ödülü' - Son Dakika

Yerli radyatör üretim markasına 'Üstün Tasarım Ödülü'

07.01.2022 09:51
Yerli radyatör üretim markasına 'Üstün Tasarım Ödülü'

Hammam Design Radyatör, havlupan tasarımı CATENA ile tasarım yarışması Design Turkey 2021'de 'Üstün Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Hammam Design Radyatör, havlupan tasarımı CATENA ile tasarım yarışması Design Turkey 2021'de 'Üstün Tasarım Ödülü'nün sahibi oldu.

Hammam Design Radyatör'ün havlupan tasarımı CATENA, 17 Aralık'ta Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen Design Turkey 2021'de 'Üstün Tasarım Ödülü'ne layık görüldü. Törene Hammam Design Radyatör'ün kurucu ortaklarından Oğuzhan Cellat, Burçak Cellat Korkut ile birlikte Server Konrad, Elif Selek Barbaros'tan oluşan tasarım ekibine Ticaret Bakanı Mehmet Muş ödül takdiminde bulundu. Global ölçekte başarılı çalışmalara imza atan ekip, "Bu başarı, yüksek eğitimli ve tecrübeli bir kadronun, inanarak çalışmasının eseridir" açıklamasını yaptı.

ÖDÜLLÜ TASARIMIN HER DETAYINDA EŞSİZLİK VAR

CATENA havlupanın, zincir etkili görünümü ve sonsuz döngüsü ile dikkat çektiğini söyleyen Cellat, "CATENA'nın organik detayları ve modern çizgileri, tasarım ve mimarlık sektöründeki profesyonellerin yanı sıra tasarım tutkunlarına da ilham kaynağı oluyor. Akışkan ve organik formdaki eklem noktaları, onu eşsiz kılan en önemli ayrıntılar arasında yer alıyor" diye konuştu.

BAŞARISI ÖDÜLLERLE TESCİLLENMİŞ GLOBAL BİR MARKA

Şirketin birçok ödül aldığını belirterek sözlerine devam eden Cellat, "Şirketimiz Design Turkey 2012 İyi Tasarım Ödülü, IF Design Award 2019 ve Design Turkey 2021 Üstün Tasarım Ödülü ile ödüle doymuyor. Tasarım Havlupan ve Tasarım Radyatör üretiminde global çapta sektörün önde gelen isimleri arasında yer alıyoruz. Türkiye ve Avrupa'da 40'tan fazla tasarım tescilli ürünümüz bulunuyor. Tasarım radyatörlerinin büyük bir bölümünü Avrupa'ya ihraç ettiğimiz ürünler, Türkiye'nin seçkin mağazalarında satışa sunuluyor. Değişen dünyanın ihtiyaçlarına ayak uydurmak üzere hammamonline.com online satış sitemizden benzersiz alt yapı ile kullanıcı dostu hizmet sağlıyor ve yine sektöre öncü oluyoruz" ifadelerini kullandı.


Yerli radyatör üretim markasına 'Üstün Tasarım Ödülü'
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Türkiye, Turkey, Aralık, Haliç, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Ekonomi Yerli radyatör üretim markasına 'Üstün Tasarım Ödülü' - Son Dakika Ekonomi


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SON DAKİKA: Yerli radyatör üretim markasına 'Üstün Tasarım Ödülü' - Son Dakika
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