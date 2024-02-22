Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği ve Marmara OSB Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Ekonomi

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) ile Marmara OSB arasında, Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulmasını konu alan işbirliği anlaşması imzalandı.

Dernekten yapılan açıklamaya göre, şubat ayı genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında daha önce mutabakata varılan işbirliği anlaşması da imzalandı.

Bu kapsamda, Bandırma'da kurulan Marmara OSB, üyesi bulunduğu H2DER'e, Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulması için bir alan tahsis edecek.

Kurulacak tesiste, öncelikle OSB'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeşil hidrojen üretilecek.

Tesis aynı zamanda, yeşil hidrojen depolanması, transferi gibi alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapacak.

Ayrıca, yeşil hidrojenin yaygınlaştırılması için tanıtım ve eğitim faaliyetleri de merkezin uygulamaları arasında yer alacak.

"Yeşil dönüşümün güç kaynağı da yeşil hidrojen olacak"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, oluşan işbirliğinin ülkeye örnek teşkil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Yeni bir çağ içindeyiz, bunu hidrojen çağı olarak adlandırabiliriz. 2050 net sıfır hedefi için en değerli dönüşüm alanı enerjidir. Yeşil dönüşümün güç kaynağı da yeşil hidrojen olacaktır. Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği gelişmeler, enerji arz güvenliğinden ekonomik boyutuna kadar çok yönlü fayda sağlayacaktır. Dernek olarak üyesi bulunduğumuz Hydrogen Europe bir Avrupa Komisyonu yapısıdır ve yeni yayınladıkları bir manifesto ile yeşil hidrojen alanındaki kararlılığın korunmasını talep etmişlerdir. Siyasi iradenin destek ve kararlılığı özel sektör kadar STK'lerin faaliyetlerinden güç bulur. Bu nedenle, üyemiz Marmara OSB'nin bu değerli işbirliği yaklaşımı, ülkemizin diğer OSB'leri için de örnek teşkil edecektir. Çünkü, yeşil hidrojen gelecektir."

Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar da Bandırma'da 30 milyon metrekareyi aşan bir alanda üretim yapılacağına dikkati çekerek, "200'den fazla fabrika ve üretim tesisi kurulacak. Ülke ekonomisinin can damarı OSB'lerdir. AB'nin 2026'da başlatacağı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, karbon emisyonlarını azaltmayı zorunlu hedefe dönüştürmüştür. Marmara OSB olarak, hem bölgemizin potansiyelini ortaya koymak hem de torunlarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakmak sorumluluğu ile çalışıyoruz. Derneğimiz H2DER ile örtüşen vizyonumuz, öncelikle ülkemize fayda sağlamak hedeflidir. Kurulacak merkezin değerli bir örnek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.