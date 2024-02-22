Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği ve Marmara OSB Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı

Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği (H2DER) ile Marmara OSB arasında, Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulmasını konu alan işbirliği anlaşması imzalandı.
Dernekten yapılan açıklamaya göre, şubat ayı genişletilmiş yönetim kurulu toplantısında daha önce mutabakata varılan işbirliği anlaşması da imzalandı.
Bu kapsamda, Bandırma'da kurulan Marmara OSB, üyesi bulunduğu H2DER'e, Ar-Ge ve Üretim Merkezi kurulması için bir alan tahsis edecek.
Kurulacak tesiste, öncelikle OSB'nin ihtiyaçlarını karşılamaya yönelik yeşil hidrojen üretilecek.
Tesis aynı zamanda, yeşil hidrojen depolanması, transferi gibi alanlarda araştırma ve geliştirme faaliyetleri yapacak.
Ayrıca, yeşil hidrojenin yaygınlaştırılması için tanıtım ve eğitim faaliyetleri de merkezin uygulamaları arasında yer alacak.
"Yeşil dönüşümün güç kaynağı da yeşil hidrojen olacak"
Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği Başkanı Yusuf Günay, oluşan işbirliğinin ülkeye örnek teşkil edeceğini belirterek, şunları kaydetti:
"Yeni bir çağ içindeyiz, bunu hidrojen çağı olarak adlandırabiliriz. 2050 net sıfır hedefi için en değerli dönüşüm alanı enerjidir. Yeşil dönüşümün güç kaynağı da yeşil hidrojen olacaktır. Avrupa Birliği'nin öncülük ettiği gelişmeler, enerji arz güvenliğinden ekonomik boyutuna kadar çok yönlü fayda sağlayacaktır. Dernek olarak üyesi bulunduğumuz Hydrogen Europe bir Avrupa Komisyonu yapısıdır ve yeni yayınladıkları bir manifesto ile yeşil hidrojen alanındaki kararlılığın korunmasını talep etmişlerdir. Siyasi iradenin destek ve kararlılığı özel sektör kadar STK'lerin faaliyetlerinden güç bulur. Bu nedenle, üyemiz Marmara OSB'nin bu değerli işbirliği yaklaşımı, ülkemizin diğer OSB'leri için de örnek teşkil edecektir. Çünkü, yeşil hidrojen gelecektir."
Marmara OSB Yönetim Kurulu Başkanı Menderes Akar da Bandırma'da 30 milyon metrekareyi aşan bir alanda üretim yapılacağına dikkati çekerek, "200'den fazla fabrika ve üretim tesisi kurulacak. Ülke ekonomisinin can damarı OSB'lerdir. AB'nin 2026'da başlatacağı Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması, karbon emisyonlarını azaltmayı zorunlu hedefe dönüştürmüştür. Marmara OSB olarak, hem bölgemizin potansiyelini ortaya koymak hem de torunlarımıza sürdürülebilir bir dünya bırakmak sorumluluğu ile çalışıyoruz. Derneğimiz H2DER ile örtüşen vizyonumuz, öncelikle ülkemize fayda sağlamak hedeflidir. Kurulacak merkezin değerli bir örnek olmasını temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.
Son Dakika › Ekonomi › Yeşil Hidrojen Üreticileri Derneği ve Marmara OSB Arasında İşbirliği Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
Abisinin evine giden bir kişi, yengesini tanımadığı biriyle yarı çıplak halde yakaladı. O anlarda öfkeden deliye dönen adamın çektiği video, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
Danslarıyla tanınan Tanyeli, akciğer kanseriyle mücadele ediyor. Kendisi için düzenlenen moral gecesinde toplanan 1,5 milyon dolar iddiasını yalanlayan Tanyeli, ameliyatla kurtulma ihtimalinin olmadığını belirtti.
Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde yıkılan binaların sorumluları hakkında açılan davalarda ilk karar Şanlıurfa'da verildi. Şanlıurfa'da 34 kişinin hayatını kaybettiği apartmanın müteahhidine 18 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası verildi. Kararda apartmanın yapımından sorumlu 4 kişiden 3'ünün depremden önceki yıllarda hayatını kaybettiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Denizli 29 Ekim Bulvarı'nda düzenlenen mitinginde kalabalık bir gruba seslendi. Yoğun katılımın gerçekleştiği mitingle ilgili detayı da duyuran Erdoğan, "Denizli bugün coşmuş. İşte benim gönlümün sultanı Denizli bu. Şu anda alanda 75 bin kişi var" dedi.
Yerel seçim mitingleri kapsamında Denizli'de vatandaşlara hitap eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın muhalefeti eleştirdiği sırada alandaki genç kızlardan biri coşkulu bir şekilde slogan atmaya başladı. Bu esnada konuşmasına ara veren Erdoğan, atılan slogandan sonra konuşmasına kaldığı yerden devam etti.
Merkez Bankası'nın politika faizini yüzde 45'te sabit bırakması sonrasında kredi kartlarına uygulanacak faiz de belli oldu. Buna göre kredi kartlarında herhangi bir faiz değişimi olmayacak.
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu basın mensuplarının "Mal varlığınızı açıklayacak mısınız?" sorusuna "2014'te de, 2019'da da mal varlığımı açıklamıştım. Bu seçim öncesinde de mal varlığımı açıklayacağım" yanıtını verdi. Hatırlanacağı üzere Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş da dün mal varlığına ilişkin detayları paylaşmıştı.
Kanada'nın Calgary kentinde yaşayan Tim Chen, Vancouver'da bulunan British Columbia Üniversitesi'nde haftada iki kez düzenlenen derslerine uçakla gidiyor. Chen, uçak bileti masrafının Vancouver'da kira ödemekten daha ucuza mal olduğunu söyledi. Aylık kira 2 bin 100 dolar, uçak bileti ise bin 200 dolar. Haftada yalnızca 2 gün okula gitmesi gerektiğini aktaran Chen, bu yöntemle aylık olarak yaklaşık 900 dolar tasarruf ediyor.
Anayasa Mahkemesi, Gezi Parkı davası hükümlüsü Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesinin yok hükmünde olduğunu belirlemek için yapılan başvuruları değerlendirdi. Yüksek Mahkeme, CHP'nin başvurusu ve Atalay'ın avukatlarının yeni başvurusu üzerine karar verilmesine yer olmadığına hükmetti. Atalay'ın milletvekilliği, TBMM Genel Kurulu'nda düşürülmüştü.
Sizin düşünceleriniz neler ?