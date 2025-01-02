Yılbaşı Öncesi Yoğun Vergi Denetimi - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yılbaşı Öncesi Yoğun Vergi Denetimi

Yılbaşı Öncesi Yoğun Vergi Denetimi

İzmir Defterdarı Alanlı, yılbaşı öncesi alışverişte yoğun denetimler yapıldığını açıkladı.

02.01.2025 15:51
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir Defterdarı Ömer Alanlı, yılbaşı öncesi özellikle alışveriş faaliyetinin yoğun olduğu sektörlere yaygın yoğun denetimler gerçekleştirildiğini belirtti.

Alanlı yaptığı yazılı açıklamada vergi kayıp kaçağını önlemek amacıyla değişik sektörlerde vergi denetimi yaptıklarını kaydetti.

Geçen yılın son haftasında, alışveriş faaliyetinin yoğun olduğu hediyelik eşya, kuruyemiş, tatlıcı gibi iş yerlerinde yaygın yoğun denetimler yaptıklarını aktaran Alanlı, İzmir Defterdarlığı Denetim Grup Müdürlüğü koordinasyonunda, yılbaşı gecesi 35 ekip ile eğlence programı olan işletmeler başta olmak üzere 49 farklı mükellef nezdinde "hasılat tespit çalışması" ve 154 adreste "yaygın ve yoğun vergi denetimi" gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Alanlı, saha denetimlerinin kayıt dışı ekonomi ile mücadele edilmesi ve kamu ekonomisinin güçlenmesinde kritik öneme sahip olduğunu dile getirerek, "Mükelleflerin gönüllü uyum sağlamaları hem vergi adaletine hem de ekonomik büyümeye katkı sağlayacağından çalışmalar yeni yılda da Defterdarlığımız tarafından kararlılıkla sürdürülecektir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Alışveriş, Ekonomi, Yılbaşı, Finans, izmir, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılbaşı Öncesi Yoğun Vergi Denetimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

19:58 Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti Sanatçı Ferdi Tayfur, hayatını kaybetti
18:46 Sırrı Süreyya Önder’in elinde dikkat çeken dosya Sırrı Süreyya Önder'in elinde dikkat çeken dosya
18:29 DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP DEM Parti heyetinin sıradaki durağı AK Parti ve CHP
17:41 Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı Suriye ile terör örgütü arasında kritik görüşme: Şara ve Abdi tek bayrakta anlaştı
14:59 DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü DEM Parti heyeti, MHP lideri Devlet Bahçeli ile görüştü
09:25 Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı Altın fiyatları yeni yıla ivmeyle başladı
09:22 ’’AK Part’den hiç kopmadım’’ diyen Ahmet Davutoğlu’ndan yeni açıklama ''AK Part'den hiç kopmadım'' diyen Ahmet Davutoğlu'ndan yeni açıklama
09:11 Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor 20 Ocak’ta görüşmek üzere Trump: Ülkemiz kaos içinde, acil eylem gerekiyor! 20 Ocak'ta görüşmek üzere
09:09 Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor Arda Güler Premier Lig devine imzayı atıyor
09:00 Sibel Taşçıoğlu, ’Müslüman noel kutlamaz’ yorumuna yanıt verdi Sibel Taşçıoğlu, 'Müslüman noel kutlamaz' yorumuna yanıt verdi
08:31 ABD’de gece kulübüne saldırı En az 11 yaralı var ABD'de gece kulübüne saldırı! En az 11 yaralı var
08:20 2025’in ilk galibiyeti Arsenal’den 2025'in ilk galibiyeti Arsenal'den
08:07 Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Ronaldo’ya salladı: Onu Fransa’da yerler Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Ronaldo'ya salladı: Onu Fransa'da yerler
07:48 Survivor 2025’te ilk eleme adayı belli oldu Survivor 2025'te ilk eleme adayı belli oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2025 20:24:12. #1.12#
SON DAKİKA: Yılbaşı Öncesi Yoğun Vergi Denetimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.