Yıldız Holding'de iç denetim liderliğine Özge Aşcıoğlu atandı - Son Dakika
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Yıldız Holding'de iç denetim liderliğine Özge Aşcıoğlu atandı

Yıldız Holding\'de iç denetim liderliğine Özge Aşcıoğlu atandı
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Yıldız Holding'de İç Denetim Lideri (Chief Audit Officer) görevine Özge Aşcıoğlu atandı. Aşcıoğlu, yaklaşık 30 yıllık uluslararası deneyimiyle iç denetim faaliyetlerine teknoloji ve veri odaklı bir yaklaşımla liderlik edecek, kurumsal yönetişim yapısının güçlendirilmesine katkı sağlayacak.

Yıldız Holding'de İç Denetim Lideri (Chief Audit Officer) görevine, iç denetim, risk yönetimi, uyum ve kurumsal yönetişim alanlarında deneyimli Özge Aşcıoğlu atandı.

Yıldız Holding'de, İç Denetim Lideri (Chief Audit Officer) görevine Özge Aşcıoğlu atandı. Aşcıoğlu, yeni görevinde Holding'in iç denetim faaliyetlerine teknoloji ve veri odaklı bir yaklaşımla liderlik edecek. Bu kapsamda kurumsal yönetişim yapısının güçlendirilmesi ve iç denetim süreçlerinin etkinliğinin geliştirilmesiyle organizasyona sağlanan katma değerin daha da artırılmasına katkı sağlayacak. İç denetim, risk yönetimi, uyum ve kurumsal yönetişim alanlarında yaklaşık 30 yıllık uluslararası deneyime sahip Özge Aşcıoğlu, Yapı Kredi, Citibank, Rabobank, Enerjisa ve Avea şirketleri başta olmak üzere bankacılık, telekomünikasyon, enerji ve üretim sektörlerinde üst düzey liderlik görevlerini üstlendi. Yıldız Holding'e katılmadan önce, Hollanda merkezli TCC Dutch Holdings BV'de İç Denetim Lideri olarak görev yapan Aşcıoğlu, iç denetim, risk yönetimi, uyum, iç kontrol ve yatırım inceleme fonksiyonlarına liderlik etti. Global İcra Kurulu ve Etik Komitesi üyeliği görevlerini de yürüttü.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi bölümü mezunu olan Aşcıoğlu, yüksek lisansını Gazi Üniversitesi Uluslararası Ekonomi bölümünde tamamlamıştır. Harvard Business School'da liderlik ve kurumsal yönetim programlarına katılan Aşcıoğlu, iç denetim ve risk yönetimi alanlarında çok sayıda profesyonel sertifikaya sahiptir. Aşcıoğlu, aynı zamanda iç denetim alanında uluslararası yayınlara katkıda bulunmakta ve çeşitli meslek kuruluşlarında da aktif görevler üstlenmektedir.

Kaynak: İHA

Yıldız Holding, Ekonomi, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yıldız Holding'de iç denetim liderliğine Özge Aşcıoğlu atandı - Son Dakika

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