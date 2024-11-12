Yılmaz ATBR Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika
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Ekonomi

Yılmaz ATBR Üyelerini Kabul Etti

Yılmaz ATBR Üyelerini Kabul Etti

Cevdet Yılmaz, Türkiye-ABD ticaret hedefi için işbirliği konularını görüştü.

12.11.2024 16:21
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, American Turkish Business Roundtable (ATBR) üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki görüşmede, Türkiye ile ABD arasındaki 100 milyar dolarlık ticaret hedefine ulaşmak için karşılıklı çabaların arttırılması, iki ülke iş dünyası arasında diyaloğun güçlendirilmesi ve enerji, savunma, dijitalleşme gibi alanlarda işbirliği imkanlarının artırılması konuları ele alındı.

Görüşmede, yeni iş modelleri oluşturarak üçüncü ülkelerde ortak yatırım fırsatlarının geliştirilmesi de değerlendirildi.

Kaynak: AA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı, Uluslararası İlişkiler, Politika, Savunma, Türkiye, Ekonomi, Enerji, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yılmaz ATBR Üyelerini Kabul Etti - Son Dakika

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