Yüksek Enflasyonun Sebepleri ve Türkiye'nin Üretim Sorunu - Son Dakika
Üye Girişi
Ekonomi

Yüksek Enflasyonun Sebepleri ve Türkiye'nin Üretim Sorunu

Yüksek Enflasyonun Sebepleri ve Türkiye\'nin Üretim Sorunu

Ekovitrin Dergisi'nin Temmuz sayısında yapılan araştırmaya göre, yüksek enflasyonun en büyük sebebi Türkiye'nin potansiyelinden çok altında üretim yapması ve arzın talebi karşılamakta zorlanmasıdır. Tarım ve gıda sektöründe yaşanan sorunlar enflasyonun kontrolünü ve istihdamın artışını güçleştirmektedir. Tarımda kayıt dışılığın önlenmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, kaliteli üretim ve ihracatın artırılması gibi önlemler alınmadığı sürece sorunların çözülmesi zor görünmektedir. Ayrıca, madencilik sektöründe de Türkiye'nin potansiyeline rağmen düşük ihracat yapması ve sektördeki sorunlar da dikkat çekmektedir. Yüksek enflasyonun finansman maliyetlerini artırarak karlılığı baskıladığı ve Türkiye'nin büyük sanayi kuruluşlarının finansman giderlerinin arttığı da İstanbul Sanayi Odası'nın araştırmasında ortaya çıkmıştır.

02.07.2024 16:33
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ekovitrin Temmuz sayısında yüksek enflasyonun sebeplerini açıkladı. Derginin yeni sayısında yaz sebze, meyve ve gıda fiyatları incelendi. Araştırmada yüksek enflasyonda en büyük etkinin Türkiye'nin potansiyelinden çok altında üretim yaptığını, arzın talebi karşılamakta zorlandığı belirlendi.

Ekovitrin Dergisi, Temmuz sayısında jeopolitik riskleri gündeme taşıdı. Dergi, Temmuz sayısında yüksek enflasyonun sebeplerini "Tarım Dosyası" desteği ile açıklarken yaz sebze, meyve ve gıda fiyatlarını da mercek altına aldı. Araştırmada yüksek enflasyonda en büyük etkinin Türkiye'nin potansiyelinden çok altında üretim yaptığını, arzın talebi karşılamakta zorlandığı belirlendi.

Türkiye potansiyelinin altında üretim yapıyor

Dergi, Temmuz sayısında 200 milyar dolarlık tarım potansiyelini masaya yatırdı. Araştırmadan çıkan sonuç; tarım ve gıda sektöründe sorunlar halledilemediği için enflasyonu kontrol etmek ve istihdamı artırmak güçleşiyor.

Rapora göre; kayıtlı 70 milyar dolar tarım GSYH'sine sahip Türkiye'de enflasyon ve istihdam sorunlarının çözümü; tarımda kayıt dışılığın önlenmesi, girdi maliyetlerinin düşürülmesi, ülkeye yetecek ve rekabetçi ihracatın yolunu açacak kaliteli üretim, sanayileşme, ürünlerde marka ve pazar belirlemeden geçiyor. Tarımda önceki yıllara göre yüksek üretim ve ihracat yapan Türkiye'nin sektörde mevcut arz ile talebi karşılayamadığı gözleniyor. Dahilde İşleme Rejimi (DİR) uygulamasının da içinde bulunduğu ithalatla açığını kapamaya çalışan ülke enflasyon ve istihdam sorununda kalıcı çözüm üretmekte zorlanıyor.

Dergi, bu alanda da bugünkü şartlarda dahi en az 2-3 trilyon dolardan fazla maden potansiyeline sahip Türkiye'nin sadece 10 milyar dolarlık bir ihracat yapabildiğine değinmiş ve madencilik sektöründeki sorunları gündeme taşımıştı.

İstanbul Sanayi Odası'nın (İSO) "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu" araştırmasında enflasyon öne çıkan konu oldu. Araştırma; yüksek enflasyonun 2023'te karlılığı baskıladığını, finansman maliyetlerinden kaynaklı mali baskının arttığını ortaya koydu. Buna göre ilk 500'ün finansman giderleri yüzde 92,5 oranında artarak 533 milyar TL'ye yükseldi. Finansman giderlerinin faaliyet karına oranı da 15,6 puan artışla yüzde 41'den yüzde 57'ye çıktı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

İstanbul Sanayi Odası, Madencilik, İstanbul, İhracat, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüksek Enflasyonun Sebepleri ve Türkiye'nin Üretim Sorunu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:08 Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun İkisi de cezaevini boyladı Banka çalışanı ve nişanlısından 37 milyon liralık vurgun! İkisi de cezaevini boyladı
17:26 Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu Sinan Ateş cinayeti davasında ikinci celse! Duruşmada telefonunun şifresini vermedi, bir de mahkeme başkanına şart koştu
17:18 Masada önemli konular var Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı Masada önemli konular var! Memur ve emeklinin gözünü çevirdiği Kabine toplantısı başladı
17:05 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş 5 kişinin öldüğü patlamada yeni detaylar! Tüp değiştirmek için yetki belgesi yokmuş
16:42 İstanbul’da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı İstanbul'da Arap turistleri tehdit edip bıçak sallayan şahıs tutuklandı
16:49 Kimse böyle bir hamle beklemiyordu Fenerbahçe’den milli yıldıza kanca Kimse böyle bir hamle beklemiyordu! Fenerbahçe'den milli yıldıza kanca
15:53 “En yüksek asgari ücret bizde“ diyen Şimşek’e zehir zemberek sözler "En yüksek asgari ücret bizde" diyen Şimşek'e zehir zemberek sözler
15:50 Kayseri’de tansiyon yüksek Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı Kayseri'de tansiyon yüksek! Suriye uyruklu bir kişi bıçaklı saldırıya uğradı
15:29 Hindistan’da ayin sırasında izdiham En az 107 kişi hayatını kaybetti Hindistan'da ayin sırasında izdiham! En az 107 kişi hayatını kaybetti
15:24 Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi Zeynep Bastık konserde dans performansıyla kendinde kendinden geçti! Sevgilisi Serkan Tütüncü, izledi
15:15 Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil’in son halini görenler tanıyamıyor Geçtiğimiz yıl futbolu bırakan Mesut Özil'in son halini görenler tanıyamıyor
14:47 Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu Çocuk parkında çimlere uzanıp kendini tatmin etti! Mahallelinin tepkisi hayli sert oldu
14:29 Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi Sürpriz yakınlaşma: Doğukan Güngör, Aleyna Kalaycıoğlu ile tatilde görüntülendi
14:20 Devler Ligi’nin kazananını bilmişti Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti Devler Ligi'nin kazananını bilmişti! Fenomen köpek, Türkiye-Avusturya maçını da tahmin etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.07.2024 18:53:33. #1.12#
SON DAKİKA: Yüksek Enflasyonun Sebepleri ve Türkiye'nin Üretim Sorunu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement