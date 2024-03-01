Yüksekova'da 'Balcılar Kooperatifi' kuruldu
HAKKARİ - Hakkari'nin Yüksekova ilçesindeki bal üreticilerini bir çatı altında toplatmak amacıyla "Arıcılar Kooperatifi" kuruldu.
Yüksekova ilçesinde kurulan 'Hakkari Yüksekova Arıcılar Kooperatifi', arıcılıkla uğraşan çiftçileri bir araya getirmek için atağa geçti. Açıklamalarda bulunan Hakkari Yüksekova Arıcılar Kooperatifi Başkanı Sami Ölmez, acılıkla uğraşan tüm çiftçilerinin en iyi şekilde haklarını savunacaklarını ve hiçbir üyeden de aidat almayacaklarını belirtti. Tek amaçlarının Yüksekova balını tanıtmak olduğunu ifade eden Başkan Sami Ölmez, "Kısa sürede 25 üyemiz oldu. Üye sayılarımız gittikçe artıyor. Bu kooperatifi kurmamızın temel amacı, tüm arıcı arkadaşları bir çatı altında toplayarak ürettiğimiz balları üreticiden direk tüketiciye ulaştırmaktır. Yani Hakkari bölgesindeki balları paketleyerek valilik onayı ile satışa sunacağız. Kooperatifimize üye olan arıcılardan hiçbir şekilde aidat alınmayacak. Kooperatifin kuruluşunda destek olan Hakkari Valisi Ali Çelik, Vali Yardımcısı Furkan Berberoğlu ve İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğüne teşekkür ediyoruz" dedi.
Türkiye ve dünyada bir numara olmak için çalışacaklarını belirten Ziraat Mühendisi Abdulselam Şen ise "Burada 12 yıldır uzman tarım danışmalığı ve çiftçilerimize danışmalık hizmetini veriyorum. Yaklaşık 4 yıldır aracılarımızla birlikte danışmalık hizmetini verirken, bir çözüm önerisiyle bu kooperatif kuruldu. Bizim amacımız arıcılarımıza teknik anlamda destek vermek, arıcılarımızın yaşamış oldukları sorunları, sıkıntıları teknik düzeyde iyileştirmektir" ifadelerini kullandı.
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