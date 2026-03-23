Yumuşak Şeker Sektörüne Soruşturma

REKABET Kurulu, yumuşak şeker (jelibon) sektöründe faaliyet gösteren marka hakkında soruşturma açılmasına karar verdi.

Rekabet Kurumundan yapılan açıklamaya göre; şirket hakkında ocakta başlatılan ön araştırma, karara bağlandı. Ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve yapılan tespitleri müzakere eden kurul, bulguları ciddi ve yeterli bularak, soruşturma açılmasına karar verdi. Soruşturma; firmanın, yumuşak şeker pazarındaki hakim durumunu kötüye kullanmak suretiyle ilgili pazardaki rekabeti engellediği, rakiplerini dışladığı, satış noktalarının yeniden satış fiyatlarına müdahale ettiği iddialarına ilişkin açıldı.