Yuntdağı\'nda Yöresel Ürünler Pazarı Açıldı

Ekonomi

Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'ndaki üreticilere destek olmak, kadınlara istihdam sağlamak amacıyla Yuntdağı Ortaköy Mesire Alanı'nda kurduğu Yöresel Ürünler Pazarı açıldı.

Üreticilerini her zaman destekleyen, kadınların istihdama katılıp ekonomilerine katkı sağlayacağı çalışmalara imza atan Yunusemre Belediyesi, Yuntdağı'nda üreticilerin yetiştirdiği, el emeğiyle yaptığı ürünleri satışa sunabileceği Yöresel Ürünler Pazarı'nı hizmete kazandırdı. Ortaköy Mesire Alanında kurulan Yuntdağı Yöresel Ürünler Pazarı'nda gıdadan el emeği ürünlere kadar her türlü ürün yer aldı. 110 üreticinin tezgah açtığı pazarın açılışına Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban, Eşi Serap Balaban, CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan, CHP İl Başkanvekili Şerif Ozan İren, Belediye Başkan Yardımcıları, Meclis Üyeleri, Sivil Toplum Örgütü temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Törende açılış konuşmasını yapan Belediye Başkan Yardımcısı Hakan Gürtunca, "Belediye Başkanımızın rehberliğinde yapılan eserleri en güzel şekilde değerlendiririz. İnanıyor ve biliyoruz ki çok kısa zamanda Yuntdağı hak ettiği potansiyeline ulaşacak" diye konuştu. CHP Yunusemre İlçe Başkanı Mehmet Arslan ve CHP İl Başkanvekili Şerif Ozan İren de söz alarak açılışa katılan vatandaşları selamladı.

Yuntdağı'nın kültürüne uygun dokusuyla gelişimine destek olacaklarını söyleyen Yunusemre Belediye Başkanı Semih Balaban ise bölgeyi geliştirmek için var güçleri ile çalıştıklarını söyledi. Başkan Balaban açılışta yaptığı konuşmada, "Yuntdağı'na özel bir önem veriyoruz. Bizden önce bu hizmetleri yapan belediye başkanına teşekkür ederim. Bu anlamda bizim hiçbir kaprisimiz, egomuz yok. Kim hizmet yaptıysa teşekkür ederiz, yanlışları da eleştiririz. Bu yapılan hizmetlerin üzerine koyarak burayı cennet bölge yapmak istiyoruz. Bu altı aylık dönemde Yuntdağı'na güzel hizmetleri başlattık. İlk kez Yundağı'nda yaz spor okulları açtık. Onlarca öğrenciyi yüzme sporuyla tanıştırdık. Bölgedeki tüm camileri tek tek temizledik. Eşim Serap Balaban öncülüğünde başlattığımız Her Kadın Güzeldir Projesi'yle kadın kardeşlerimize ücretsiz kuaför hizmeti verdik. Müziği, tiyatroyu köylerimize götürdük" diye konuştu.

Manisa Büyükşehir belediyesi ile ortak projeler üretilecek

Manisa Büyükşehir Belediyesi ile birlikte bölgenin kalkınması için ortak projelere de imza attıklarının altını çizen Başkan Semih Balaban, "Büyükşehrin çalışkan ve başarılı Belediye Başkanı Sayın Ferdi Zeyrek de bu konuda güzel işler yaptı. O da Yuntdağı için aralıksız çalışıyor. Sorunları çözmek için Ferdi Başkan ile omuz omuza ilerliyoruz. Seçim öncesi gittiğimiz her köyde muhtarlardan talep vardı. Kentsel mahalle statüsünden çıkmak, tarım ve hayvancılığın önünü açmak için kırsal mahalle statüsüne dönmek istiyorlardı. Bunun için ilk etapta 18 köyümüzün planını çizerek büyükşehre sunduk. Ferdi Başkan da bu konuda tam destek veriyor. Vatandaşımıza verdiğimiz bu sözümüzü de tutacağız. Hafta sonları burada çok yoğun insan popülasyonu oluyor. Burada halkçı belediyeciliğin bir gereği olarak üretici ile tüketiciyi buluşturacağız. ÇKS belgesi olan gerçek üreticilerimiz ürününü burada satacak. Vatandaşımız da burada uygun fiyata alışveriş yapabilecek. Halkçı belediyeciliğin en önemli görevlerinden biri budur. Bunu da yapmanın onurunu gururunu yaşıyoruz. Bundan sonra da yaptığımız çalışmalarla Yuntdağı'nı geliştireceğiz" dedi.

Tezgahları tek tek gezdi, alışveriş yaptı

Konuşmaların ardından pazarın açılışını davetliler ve üreticilerle birlikte yapan Başkan Balaban, daha sonra tezgahları gezerek üreticilere iyi kazançlar diledi, alışveriş yaptı. Üreticiler ve alışveriş yapmaya gelen vatandaşlar Başkan Semih Balaban'a bu hizmet için teşekkür etti. Açılışta Yunusemre Kent Konseyi de konser vererek birbirinden güzel parçalar seslendirdi. Çocukları içinse sihirbazlık ve kukla gösterisi yapıldı. Açılışta vatandaşlara keşkek ikram edildi.

Üretici ve alışveriş yapan vatandaşlardan aldığı geri dönüşlerin kendisini mutlu ettiğini dile getiren Yunusemre Belediye Başkanı Balaban buradan açılış yapan vatandaşlara teşekkür ederek, herkesi hafta sonları burada tezgah açacak üreticilere destek vermeye çağırdı. Başkan Balaban konuşmasını şöyle sonlandırdı: "Bugün Ortaköy'de çok güzel bir açılış yaptık. Bu bölgede yaşayan köylü yurttaşlarımız kendi emekleri ile ürettikleri organik ürünleri buradaki pazara getirerek binlerce tüketiciyle buluşturduk. Pazarda 110 üreticimiz tezgah kurdu. Tezgahları tek tek gezdim. Hem üreticimiz hem de alışveriş yapan vatandaşlar bu hizmet için teşekkür ettiler. Halkçı belediyecilik yapmaya devam edeceğiz. Bu Türkiye'de örnek modellerden biri olacak. Üretici ile tüketiciyi doğrudan buluşturduğumuz için çok mutluyuz. Bu çalışmada emeği geçen herkese teşekkür ederim" - MANİSA