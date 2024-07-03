Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziranda Arttı - Son Dakika
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Ekonomi

Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziranda Arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziranda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33, imalatta yüzde 52,80, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 ve su temininde yüzde 78,43 artış gösterdi. Yİ-ÜFE, bir önceki aya kıyasla yüzde 1,38, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,49, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,97 artış gösterdi. Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri incelendiğinde, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33, imalatta yüzde 52,80, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 ve su temininde yüzde 78,43 artış görüldü.

03.07.2024 10:21
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Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi (Yİ-ÜFE), haziranda yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33, imalatta yüzde 52,80, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 ve su temininde yüzde 78,43 arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, Yİ-ÜFE, haziranda bir önceki aya kıyasla yüzde 1,38, geçen yılın aralık ayına göre yüzde 19,49, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 50,09 ve 12 aylık ortalamalara göre yüzde 47,97 artış gösterdi.

Sanayinin dört sektörünün yıllık değişimleri, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 72,33, imalatta yüzde 52,80, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 10,78 ve su temininde yüzde 78,43 artış yönünde oldu.

Ana sanayi gruplarının yıllık değişimleri incelendiğinde, ara mallarında yüzde 46,89, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 63,36, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 64,13, enerjide yüzde 30,41 ve sermaye mallarında yüzde 53,68 artış görüldü.

Sanayinin dört sektörünün aylık değişimlerine bakıldığında, madencilik ve taş ocakçılığında yüzde 2,67, imalatta yüzde 1,18, elektrik, gaz üretimi ve dağıtımında yüzde 2,72 ve su temininde yüzde 4,20 yükseliş gerçekleşti.

Ana sanayi gruplarının aylık değişimlerine bakıldığında ise ara malında yüzde 0,71, dayanıklı tüketim mallarında yüzde 1,57, dayanıksız tüketim mallarında yüzde 1,95, enerjide yüzde 2,22 ve sermaye mallarında yüzde 1,53 artış görüldü.

Sektörler/Alt GruplarAylık (Yüzde)Yıllık (Yüzde)
Madencilik ve taş ocakçılığı2,6772,33
İmalat1,1852,80
Elektrik, gaz üretimi ve dağıtımı2,7210,78
Su temini4,2078,43
(Sürecek)

Kaynak: AA

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Son Dakika Ekonomi Yurt İçi Üretici Fiyat Endeksi Haziranda Arttı - Son Dakika

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