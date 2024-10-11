Yusufeli Barajı, Ekonomiye 6 Milyar Lira Katkı Sağlıyor - Son Dakika
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Ekonomi

Yusufeli Barajı, Ekonomiye 6 Milyar Lira Katkı Sağlıyor

Artvin Valisi Ergün, Yusufeli Barajı'nın ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira katkıda bulunduğunu açıkladı.

11.10.2024 22:01
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Artvin Valisi Turan Ergün: "Yusufeli Barajı ülke ekonomisine yıllık 6 milyar katkı sağlıyor"

ARTVİN - Artvin Valisi Dr. Turan Ergün, Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise 5. en yüksek gövdeli barajı olan Yusufeli Barajı'nda incelemelerde bulundu. Barajın, ülke ekonomisine yıllık 6 milyar lira katkı sağladığını belirten Ergün, bu tür projelerin artık "mega proje" olarak değerlendirildiğini söyledi.

Artvin'de kısa süre önce göreve başlayan Vali Dr. Turan Ergün, ilçe ziyaretlerini sürdürüyor. Yusufeli ilçesini ziyaret eden Vali Ergün, Türkiye'nin en büyük, dünyanın beşinci en büyük barajı olan Yusufeli Barajı'nı gezerek yetkililerden bilgi aldı.

Baraj gövdesi ve enerji üretim birimlerini inceleyen Ergün, baraj seyir terasında basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Ergün, "Yusufeli Barajı'nın teras noktasından tüm baraj gölünü ve gövdesini görüyoruz. İlçe gezilerimiz kapsamında bugün Yusufeli Barajı'nı ziyaret ettik. Bölge müdürümüz ve çalışan arkadaşlarımız, barajın yapım sürecini 2013'teki başlangıcından hizmete alındığı tarihe kadar hızlıca bize anlattılar" dedi.

Ülke ekonomisine yıllık 6 milyar liralık katkı

"Yusufeli Barajı, 275 metre yüksekliğiyle Türkiye'nin en yüksek, dünyanın ise beşinci en yüksek barajı unvanına sahip" diyen Vali Ergün "Artvin, hidroelektrik ve doğal güzellikleriyle öne çıkan bir il. Çoruh Havzası üzerinde kurulu 7 barajın 5'i Artvin sınırları içinde yer alıyor. Sadece Yusufeli Barajı'nın Türkiye ekonomisine yıllık katkısı 6 milyar lirayı buluyor" ifadelerini kullandı.

Vali Dr. Turan Ergün, barajda enerji üretiminin normal şekilde devam ettiğini belirterek su seviyesinin yükseltilip alçaltılmasının bilimsel hesaplamalar doğrultusunda gerçekleştirildiğini belirterek "Suyun mevsimsel hareketleri, özellikle kar erimeleri gibi etkenler göz önünde bulundurularak kontrol ediliyor" dedi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Ekonomi Yusufeli Barajı, Ekonomiye 6 Milyar Lira Katkı Sağlıyor - Son Dakika

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