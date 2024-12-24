Yüzyılın İstanbul'u Kitabı Yayımlandı - Son Dakika
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Ekonomi

Yüzyılın İstanbul'u Kitabı Yayımlandı

Yüzyılın İstanbul\'u Kitabı Yayımlandı

İTO, İstanbul'un tarihi ve kültürel evrimi üzerine 'Yüzyılın İstanbul'u' kitabını tanıttı.

24.12.2024 13:51
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İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, anlatılanlara ve tarihi bulgulara göre 85 yüzyıla tanıklık eden İstanbul'un, medeniyet oluşumlarından ticaret yollarına kadar büyük değişim ve dönüşümlerin hem içinde bulunduğunu hem de sebebi olduğunu bildirdi.

İTO'dan yapılan açıklamaya göre, Cumhuriyet yüzyılına yakından bakmak isteyenler için bir başvuru kaynağı niteliği taşıyan ve İstanbul'un geçirdiği son asrı farklı boyutlarıyla yansıtan "Yüzyılın İstanbul'u" isimli kitap yayımlandı.

Açıklamada kitaba ilişkin görüşleri yer alan İTO Başkanı Avdagiç, İstanbul'un, 1923'ten 2024'e ulaştığında geride bıraktığı yüzyıla yeni yüzyıllar ekleyecek kadar büyük bir müktesebata eriştiğini vurguladı.

İstanbul'un anlatılanlara ve tarihi bulgulara göre 85 yüzyıla tanıklık ettiğini kaydeden Avdagiç, kentin, medeniyet oluşumlarından ticaret yollarına kadar büyük değişim ve dönüşümlerin hem içinde bulunduğunu hem de sebebi olduğunu anlattı.

Avdagiç, "1923'te Cumhuriyet'in ilanıyla imparatorluk birikimi üzerine yeni bir coşkuyla kurulan genç Türkiye Cumhuriyeti, İstanbul'un 'geçmişi ihya, geleceği inşa' gücüyle kurtlar sofrası bir dünyada istiklalini ve mevcudiyetini koruyacak başarıların kahramanı oldu. Zira İstanbul, 'büyük' dönüşümlerin özünün 'büyük bir geçmiş olduğu gerçeğinin biricik örneğiydi." değerlendirmesinde bulundu.

"İstanbul'un farklılığı, kültürden spora kadar gerçek anlamda bir gelişme ve atılımı sağlayacak çoklu alanların öncüsü olması." ifadesini kullanan Avdagiç, bunun en somut göstergesinin Yüzyılın İstanbul'u isimli çalışma olduğunu bildirdi.

Avdagiç, "Kitapta, her akademisyen kendi uzmanlık alanında İstanbul'un gücünü resmediyor. Türkiye'nin birikimi, İstanbul'un 100 yıllık kimliğini kaleme alıyor." açıklamasında bulundu.

Kitapta gelecek yüzyılın nasıl biçimleneceği de paylaşılıyor

Açıklamada verilen bilgiye göre, Ahmet Emre Bilgili'nin editörlüğünde hazırlanan çok yazarlı kitapta, onlarca uzman ve akademisyen aynı zamanda gelecek yüzyılın nasıl biçimleneceğini anlatıyor.

Çalışmada Nazan Ölçer, Çoşkun Yılmaz, Akansel Yalçıkkaya, Hasan Büyükdede, Rahmi Deniz Özbay, Azmi Özcan, Berat Özipek, Sinan Genim, Mahmut Ak, Mustafa Gündüz, Necdet Subaşı, Mario Levi, Celile Eren Ökten, Arif Bilgin, İsrafil Kuralay, Nedret İşli, Önder Küçükerman, Çiçek Derman ve Uğur Derman, Bülent Katkak, Alim Kahraman, Abdülhamit Avşar, İhsan Kabil, Murat Salim Tokaç gibi birçok yazar kendi uzmanlık alanında şehrin kimliğine etki eden faktörleri değerlendiriyor.

Şehrin gelişimi ve değişimi kültürel miras ile şekilleniyor

Eserde makaleler; "Tarihi İstanbul ve Arkeoloji", "Ekonomik ve Siyasi Hayat", "Şehir ve Sosyal Hayat", "Kültürün Başkenti" olmak üzere 4 başlık altında toplandı.

Yüzyılın İstanbul'u kitabı, asırlar boyunca tarih, medeniyet, finans ve daha birçok alanın timsali olan İstanbul'a çok geniş bir perspektiften bakarak şehrin gelişimin öncüsü olduğunu ortaya koyuyor. Bu gelişim ve değişimin kültürel miras ile şekillendiğini anlatan Yüzyılın İstanbul'u, siyasetten tarihe, edebiyattan musikiye kadar birçok alanda kendini gösteren değerleri gün yüzüne çıkarıyor.

Mario Levi yazısını verdikten sonra kitap hazırlanırken vefat etmişti

Çalışmada siyaset, ticaret ve ekonomi, sağlık, arkeoloji ve müze, sahaf, sanayi, spor, turizm, asırlık markalar, belediye ve şehircilik, radyo, televizyon ve sinema, gelenekli sanatlar ve İstanbul mutfağı gibi pek çok alanda yaşanan süreç, değişimin aktörleriyle birlikte derinlemesine bir analizle ele alınıyor.

İstanbul'un tarih boyunca cazibesini koruyup insanlığın odak noktası olmayı başarabilmiş nadir bir şehir olduğunu vurgulayan kitaptaki söyleşilerde şehrin bugüne kadar hangi evreleri geçirdiği tespit ediliyor.

Türk edebiyatının ünlü kalemlerinden Mario Levi'nin yazısını teslim ettikten sonra eser hazırlanırken vefatı ise hüzünlü bir tarih olarak kitapta yer alıyor.

Kaynak: AA

Şekib Avdagiç, Kültür Sanat, istanbul, Edebiyat, Ekonomi, Kültür, Eğitim, İto, Son Dakika

Son Dakika Ekonomi Yüzyılın İstanbul'u Kitabı Yayımlandı - Son Dakika

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