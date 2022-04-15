Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş - Son Dakika

Türkiye Büyük Millet Meclisi Katip üyesi AK Parti Kütahya Milletvekili İshak Gazel, 25 Mayıs 2022 tarihi itibarıyla Zafer Havalimanı ile 4 şehir arasında karşılıklı uçuş başlayacağını açıkladı.

Gazel, yaptığı açıklamada, "Yoğun girişimlerimiz ve takiplerimiz neticesinde gurbetçilerimizin bölgeye ulaşımını kolaylaştıracak ve ekonomik gelişime katkı sağlayacak 4 yeni uçuş noktası Kütahyamıza hayırlı olsun. Pegasus, Zafer Havalimanı'ndan Brüksel, Düsseldorf, Köln ve İstanbul Sabiha Gökçen karşılıklı uçuşlara 25 Mayıs'ta başlıyor. Başka uçuş noktaları da yakın zamanda eklenecek. Kütahya artık daha yakın" diye konuştu.(EFE-) - KÜTAHYA