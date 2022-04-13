Zeytin bahçeleri devlet denetiminde - Son Dakika
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Zeytin bahçeleri devlet denetiminde

13.04.2022 14:12
Zeytin bahçeleri devlet denetiminde

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin bahçeleri devletin denetimi altında olacağı vurgulanırken, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarının'da denetim ve ceza yetkisi bulunduğu açıklandı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde zeytin bahçeleri devletin denetimi altında olacağı vurgulanırken, Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarının'da denetim ve ceza yetkisi bulunduğu açıklandı.

Zeytin üreticileri Vali Hasan Şıldak başkanlığında, Edremit Anadolu Lisesi Toplantı Salonu'nda bir araya geldiler.

Toplantıya, Edremit Kaymakamı Ahmet Odabaş, Ayvalık Kaymakamı Hasan Yaman, Burhaniye Kaymakamı İlyas Memiş, Havran Kaymakamı Enver Özderin, İl Tarım Müdürü Erkan Alkan, İl Jandarma Komutanı Tarık Hekimoğlu, İl Tarım Müdür Yardımcısı Zafer Bozgül, Şube ve İlçe Müdürleri, İlçe Jandarma Komutanları, Çiftçi Malları Koruma Başkanları ve kır bekçileri katıldı.

4081 Sayılı Çiftçi Malları Koruma Kanununun günümüz şartlarında uygulamasında karşılaşılan sorunlarında ele alındığı toplantıda, Çiftçi Malları Koruma Heyetleri ve Bekçilerine yönelik İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı tarafından sunum yapıldı.

Körfez Bölgesi'nde zeytinlik alanlarda denetimlerle zeytin hırsızlığı olayların aşağıya çekildiği, şimdi de otlatılan hayvanların zeytin ağaçlarının dallarına ve sürgünlerine zarar vermemesi adına Jandarma ve Emniyet Birimleri ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün denetimlerinin devam ettiğinin ifade edildi. Yetkilileri ayrıca oluşabilecek zararların önlenmesi adına Çiftçi Mallarını Koruma Başkanlıklarının'da denetim ve ceza yetkisi bulunduğunun önemine dikkat çektiler. - BALIKESİR

Zeytin bahçeleri devlet denetiminde
Zeytin bahçeleri devlet denetiminde
Zeytin bahçeleri devlet denetiminde

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Balıkesir, Edremit, Çiftçi, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin bahçeleri devlet denetiminde - Son Dakika


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