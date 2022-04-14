Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ve ihracatında karşılaşılan sorunlar paneli yapıldı - Son Dakika
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Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ve ihracatında karşılaşılan sorunlar paneli yapıldı

14.04.2022 10:48
Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ve ihracatında karşılaşılan sorunlar paneli yapıldı

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Zeytin ve zeytinyağı ihracatında karşılaşılan sorunların aşılması" konulu panelde Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Eski Başkan Yardımcısı ve Zeytin Zeytinyağı Dış Ticaret Uzmanı Hakan Özdolgun konuşmacı olarak yer aldı.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde "Zeytin ve zeytinyağı ihracatında karşılaşılan sorunların aşılması" konulu panelde Ege İhracatçılar Birliği Yönetim Kurulu Eski Başkan Yardımcısı ve Zeytin Zeytinyağı Dış Ticaret Uzmanı Hakan Özdolgun konuşmacı olarak yer aldı.

Edremit Ticaret Odası (ETO) Zeytin ve zeytinyağı üreticilerinin ve ETO Duyusal Analiz Laboratuvarı Tadım Paneli Üyelerinin davet edildiği panelde Dış Ticaret Uzmanı Hakan Özdolgun katılımcıların sorularını yanıtladı ve önerilerde bulundu.

Zeytin ve zeytinyağının ihracında karşılaşılan zorlukların başında "marka, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinin yürütülmesi gerekliliğine değindi.

Özdolgun "Zeytinyağımızı dışarıya açabilmek için öncelikle Edremit'i tanıtmak gerekir. Tanıtmada takip edilecek yol bütçe ile ilgilidir. Zeytinyağımızın diğer yağlardan farkını ortaya koyabilecek bir "hikaye yazmalıyız" (örnek: Almanya'da yapılan bir araştırma Edremit zeytinyağı tüketenlerin kolesterol seviyesinin diğer yağları tüketenlere göre daha düşük olduğu görülmüş. "Edremit Yağı Kolesterol düşürür" diye pazarlanabilir) ancak, bunun için ETO Bütçesi bu tanıtım faaliyeti için yeterli olmaz, bu tür çalışmaların devlet desteğiyle olması mükemmel olur. Tanıtım faaliyetleri hedef pazarlar başta olmak üzere uluslararası alanda yapılması gerekir. Hedef pazarlar iyi belirlenmeli ve pazara giriş için bu pazarlarda sondaj (araştırma) yapılmalı.

Kendi yapımıza döndüğümüzde bazı eksikliklerimizi gidermemiz gerekiyor;

İnsana yatırım önemli ülkemizde istenen nitelikte Dış Ticaret Elemanı yok maalesef yok, bu nitelikli personeli siz yetiştirmelisiniz.

Ürünün yurtdışına çıkışında "Marka seçimi" önemli. Markanın kısa, çarpıcı ve evrensel bir içeriğe sahip olması gerekir. Yöresel isimler, soy-adları gibi kendi tercihimiz markaların, seçilebilir olup olmadığına dikkat edelim. Etiket dizaynının çok önemli olduğunu ortak beğeniye sahip olmasına dikkat edelim.

Marka - etiket tasarımı - tanıtım - pazarlama sıralaması takip edilerek ihracat için bir yol oluşturulmalıdır.

Buna ek olarak her bir işletmenin katalog vb. gibi tanıtım materyalleri artık istenen kitleye ulaşmak için yeterli etkinlikte değil. Daha geniş kitlelere ulaşabilmek için dijital ticareti öğrenmeliyiz.

Bir diğer konu da ürünün tedarikinde süreklilik ve kalite garantisi olarak Lisanslı depoculuk çalışmalarının bir sonuca ulaştırılmasıdır. Zira yurt dışı taleplerinde, en önemli konu, aynı kalitede ürün devamlılığının sağlanması ve teminata bağlanmasıdır"dedi.

Dış Ticaret Uzmanı Hakan Özdolgun ülkemiz için mevcut şartlar doğrultusunda en iyi pazarın Amerika Bileşik Devletleri olduğunu ve burada toptancılara ya da zincir marketlere daha yüksek katma değer sağlayarak ürün tedarik edilebileceğini bildirdi. - BALIKESİR

Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ve ihracatında karşılaşılan sorunlar paneli yapıldı

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Zeytinyağı, Edremit, Ticaret, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytin ve zeytinyağı ihracatı ve ihracatında karşılaşılan sorunlar paneli yapıldı - Son Dakika


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