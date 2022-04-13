Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı - Son Dakika
Üye Girişi

Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı

13.04.2022 14:57
Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı

Akredite "Zeytinyağı Tadım Paneli" oluşturmak amacı ile Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından zeytin-zeytinyağı sektörünün aktörlerinin katılımı ile düzenlenen duyusal analiz eğitimi tamamlandı.

Akredite "Zeytinyağı Tadım Paneli" oluşturmak amacı ile Edremit Ticaret Odası (ETO) tarafından zeytin-zeytinyağı sektörünün aktörlerinin katılımı ile düzenlenen duyusal analiz eğitimi tamamlandı.

Eğitim, Edremit Ticaret Odası tarafından kurulan ETO Zeytinyağı Analiz Laboratuvarında düzenlendi. Dr. Dilşen Oktay Ertem tarafından verilen teorik bilgi ve duyusal analiz eğitim programları sonrası eğitimi başarı ile tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı.

Edremit Ticaret Odası "Edremit Zeytinyağı' coğrafi işaretini 13.12.2017 tarihinde ve Edremit Körfezi Yeşil Çizik Zeytini" coğrafi işaretlerini ise 18.07.2014 tarihinde Türk Patent Marka Kurumu'na tescil ettirerek bölgenin lokomotif sektörlerinden olan zeytin ve zeytinyağı sektöründe ürünlerin markalaştırılması için ilk adımı attmıştı.

Dr. Dilşen Oktay Ertem markalaşma yolunda en önemli unsurlardan biri olan ürün kalitenin olduğunu dikkat çekerek "Bölgemizin zeytin ve zeytinyağının kalitesinde sürekliliğin sağlanması, coğrafi işaret tesciline uygun olarak tarladan tüketiciye tüm üreticilerin katkısı ile mümkün olacaktır. Sınai Mülkiyet Hakları Kanunu ürünün orijinaline uygun üretilmesi ve bunun sürekliliğinin sağlanması için coğrafi işaret sahiplerine denetim yetkisi vermiştir. Bu yetki çerçevesinde coğrafi işaret kullanacak üreticilerin Edremit Ticaret Odası'nı bilgilendirerek coğrafi işaretli ürünlerin uygunluğunu analiz ettirmeleri gerekmektedir." dedi.

Zeytinyağında bu uygunluk "duyusal ve kimyasal" analizler olarak iki başlıkta ele alındığını ifade eden Dr. Dilşen Oktay Ertem, "Halen akredite laboratuvarlarda analizi yapılan Edremit Zeytinyağının duyusal analizleri Edremit Ticaret Odası Zeytinyağı Duyusal Analiz Paneli, Türk Akreditasyon Kurumu (TURKAK) tarafından akredite edildikten sonra duyusal analizleri ETO tarafından kurulan laboratuvar hizmetleri dahilinde vermeye hak kazanacaktır. Söz konusu eğitim Uluslararası Zeytinyağı Konseyi (IOC) tarafından yayınlanan "COI 14 Tadımcıların Seçimi ve Eğitimi" Standardına uygun olarak tamamlandı." dedi.

Panel üyelerinin yetkinliğinin artırılması için her hafta eğitime katılanların toplanarak zeytinyağı tadımı yapmaları sağlanacak. Buna ek olarak tadım paneline katılanların zeytinyağı tadım yeterliliklerinin artırılması, tadım doğrulamaların yapılması için akredite edilmiş duyusal analiz laboratuvarlarının tadımını yaptığı zeytinyağı numuneleri, IOC tarafından temin edilen ve birçok akredite laboratuvarda tadılarak geçerliliği sağlanmış numuneleri tadarak IOC tanınırlığını da sağlayacaklar. - BALIKESİR

Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı
Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı
Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı
Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı
Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı
Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı

YORUMLAR
500
Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu Van'da kuvvetli rüzgar iş yerlerinin çatısını uçurdu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e 88. yılı düzenlenen törenle kutlandı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Edremit'e 88. yılı düzenlenen törenle kutlandı

Edremit Körfezi, Zeytinyağı, Edremit, Zeytin, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı - Son Dakika


Son Dakika
15:29 Sokak ortasında sandalye atıp "erkekseniz gelin" diyen Suriyeli konuştu: Kimseye hakaret etmedim
15:26 Kıvanç Tatlıtuğ "Oğlunuzun adı neden "Kurt " olacak?" sorusunu yanıtladı: Aile kuran güçlü bir karakter anlamı var
15:25 CHP Sözcüsü'nden bomba gaf: Ülkemizdeki en büyük sorun genel başkanımız
15:22 Putin'i sinirlendirecek gelişme! Finlandiya'nın ardından İsveç de NATO üyeliği için adım attı
15:15 AK Partili vekil Hülya Nergis'ten hayat pahalılığı yorumu: Biz de biliyoruz, inşallah bunlar aşılacak
15:15 İBB Sözcüsü Murat Ongun'dan tatil eleştirilerine cevap: İmamoğlu 'Zaten herkes diyeceğini dedi sorun yok' dedi
15:11 Takdir toplayan hareket! Voleybolcu Hande Baladın koşamayanlar için koşacak
15:08 Mehmet Fatih Çıtlak'ın dil sürçmesi sosyal medyanın gündemine oturdu: Evlenirken bir kere evet diyorsun dünyan kararıyor
15:06 Fenerli amigo yürekleri ağza getirdi! Mecidiyeköy'de otelin çatısına çıkıp bayrak indirmeye kalktı
14:57 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisi 2. bölümüyle bu akşam ekranlarda! Defne ve Sadun yüzleşiyor!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.04.2022 15:54:11. #1.12#
SON DAKİKA: Zeytinyağı tadım paneli akreditasyonunda bir adım daha atıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement