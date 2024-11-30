12 Eylül Mağduru İşkenceyi Anlattı - Son Dakika
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12 Eylül Mağduru İşkenceyi Anlattı

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Recep Küçükizsiz, Mamak Cezaevi'nde yaşadığı işkenceleri ve psikiyatrik testleri anlattı.

30.11.2024 13:04
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Psikiyatrik testler yapan Muazzez İlmiye Çığ ile Turan İtil'den şikayetçi oldum, bir cevap gelmedi"

" Mamak Cezaevi'nde kaldığım sürece bizim üzerimizde psikiyatrik testler yaptılar"

"Darbeciler tüm marifetlerini Mamak Cezaevi'nde sergilediler"

12 Eylül mağduru Recep Küçükizsiz o günleri anlattı

İSTANBUL - 12 Eylül darbesi mağduru Recep Küçükizsiz o günleri ve cezaevinde yaşadıklarını anlattı. Mamak Cezaevi'nde kaldığı sürece psikiyatrik testlere mağruz kaldığını söyleyen Küçükizsiz, "12 Eylül rejiminin sembol cezaevi Türkiye'nin başşehrinde bulunan Mamak Askeri Cezaeviydi. Darbeciler tüm marifetlerini orada sergilediler. Bizim üzerimizde denedikleri tecrübelerini ve çok da memnun kaldıkları uygulamaları daha sonra Diyarbakır Cezaevi'ne de götürdüler" dedi.

12 Eylül Darbesinin üzerinden 44 yıl geçmesine rağmen o dönemlerin bıraktığı etkiler, cezaevinde yatanların üzerinden gitmiyor. Darbecilerin işkencelerine maruz kalan Recep Küçükizsiz de onlardan bir tanesi. Milliyetçi Hareket Partisi ana davasında sanık olarak 18 yaşında cezaevine girdi. 12 Eylül'de işkencelere maruz kalan Küçükizsiz, yıllar sonra Muazzez İlmiye Çığ ile kardeşi Turan İtil'in kurduğu HZİ vakfına suç duyurusunda bulundu.

"12 Eylül'ün sembol cezaevi Mamak Cezaevi olmuştur"

Recep Küçükizsiz, "O yıllarda yaşadıklarını anlatan Recep Küçükizsiz, "12 Eylül rejiminin sembol cezaevi Türkiye'nin başşehrinde bulunan Mamak Askeri Cezaeviydi. Darbeciler tüm marifetlerini orada sergilediler. Bizim üzerimizde denedikleri tecrübelerini ve çok da memnun kaldıkları uygulamaları daha sonra Diyarbakır Cezaevi'ne de götürdüler." dedi.

"Cezaevinde insanlara akıl almaz fiziki işkenceler yaptılar"

Küçükizsiz, "Mamak Cezaevi eşittir, 12 Eylül rejimi. Bunun başka hiçbir sembolü yok. Başında Raci Tetik denilen sadist bir albay vardı. Cezaevinde insanlara akıl almaz fiziki işkenceler yaptılar ve daha sonra öğrendiğime göre bizim üzerimizde yaptıkları testlerden elde ettikleri neticelere bağlı olarak bir takım psikolojik işkence metotlarını uyguladıklarını söyleyebilirim. Bu uygulama 1982-1983 yıllarında başladı ve cezaevi kapanana kadar devam etti"

"İdamlar darbe rejimlerinin kendilerine meşrutiyet kazandırma araçlarından birisidir"

İdamlar darbe rejimlerinin kendilerine meşrutiyet kazandırma araçlarından birisi olduğunun altını çizen Küçükizsiz, "Toplumun korku, gözünü yıldırma ve geleceklerinden ümitsiz hale getirmenin bir aracı olarak kendi meşrutiyetlerini kazanmak için kullandıkları bir yöntem. Dolayısıyla her darbeden sonra yapılan idamların, o darbenin başarısının bir işareti gibi kabul ediliyor. Maalesef bizde de bu darbecilerin ilk imzayı attıkları kişi ülkücü Mustafa Pehlivanoğlu'dur." ifadelerini kullandı.

"Mamak Cezaevi'nde kaldığım sürece bizim üzerimizde psikiyatrik testler yaptılar"

Muazzez İlmiye Çığ, Mamak Cezaevi'nde bizlere kişilik testleri yaparak üzerimizde uygulanacak psikolojik işkencelerin hazırlığını yapan Turan İtil'den dolayı bir şekilde öğrenmiş olduğunu söyleyen Küçükizsiz, "Bu çalışmalar, İstanbul'da kurulan HZİ Vakfı adı altında bir kurum tarafından yapılıyordu. Bu kurumun kurucularından birisi ise Turan İtil'in ablası Muazzez İlmiye Çığ gibi isimler. HZİ Vakfı Türkiye'de insanlar üzerinde psikiyatrik araştırmalar yapmak üzere kurulmuş bir vakıf. Bizim üzerimizde ilaç denemeleri yapmadılar ama Mamak Cezaevi'nde kaldığım sürece bizim üzerimizde psikiyatrik testler yaptılar ve elde ettikleri verileri darbecilere, cuntaya bir rapor halinde sundular. O rapor daha sonra bizim üzerimizde bir işkence programı haline getirildi. Seneler sonra 2011'de Türkiye'ye döndüğümde konferansa katılmış Turan İtil'i gördüğümde testleri dağıtan kişinin o olduğunu tespit ettim ve akabinde savcılığa giderek bir suç duyurusunda bulundum ama hiçbir cevap gelmedi." sözlerini kullandı.

"Darbeciler her dönem kendine hizmet edecek uşak ruhlu insanlar bulmuştur"

Darbeciler her dönem kendine hizmet edecek uşak ruhlu insanlar bulmuştur diyen Küçükizsiz, "Bunlar kimi Turan İtil gibi işkencecidir, kimi basında darbe çağrıcısıdır. Bunlar her dönemde başarılarını bu tür insanlarla yürütürler." dedi.

12 Eylül Mağduru İşkenceyi Anlattı
Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 12 Eylül Mağduru İşkenceyi Anlattı - Son Dakika

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