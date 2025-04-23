23 Nisan'da pilot koltuğuna geçen çocuklar Ankara semalarında uçtu - Son Dakika
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23 Nisan'da pilot koltuğuna geçen çocuklar Ankara semalarında uçtu

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23 Nisan'da pilot koltuğuna geçen çocuklar Ankara semalarında uçtu Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yuvada kalan 14 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ankara semalarında uçtu.

23.04.2025 12:22
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23 Nisan'da pilot koltuğuna geçen çocuklar Ankara semalarında uçtu

ANKARA - Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığına bağlı yuvada kalan 14 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları çerçevesinde Ankara semalarında uçtu.

Kırşehir Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Fatma Bacı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan 14 çocuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlamaları kapsamında Ankara'ya geldi. Polatlı'da bulunan Orhan Ünsal Hava Parkı'na gelen davetliler, burada çeşitli uçakları yakından görme fırsatı buldu. Daha sonra tek motorlu uçaklara binen çocuklar, hava parkının sahibi ve Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı Orhan Ünsal ile gönüllü pilotlarla birlikte yaklaşık yarım saat süren uçuşta unutamayacakları anlar yaşadı.

Tüm Amatör ve Sportif Havacılar Derneği Başkanı Orhan Ünsal, özellikle çocuklarda havacılık merakı oluşturmak için hava parkında çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirterek, "Daha önce burada şehit aile çocukları ve depremzede çocukları uçurduk. Zaman zaman çocukları uçurmaya devam ediyoruz. Bugün de 23 Nisan kutlamaları kapsamında Kırşehir Çocuk Esirgeme Kurumundan gelen çocuklarımızı uçuruyoruz. Onları bugün gökyüzü ile buluşturacağız, rüzgarı hissetmelerini sağlayacağız. Aynı zamanda da havacılığa özendirmiş olacağız. Bu çocuklar arasından inşallah gelecekte pilotlar da çıkacaktır, ülkemize faydaları olacaktır" ifadelerini kullandı.

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Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 23 Nisan'da pilot koltuğuna geçen çocuklar Ankara semalarında uçtu - Son Dakika

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SON DAKİKA: 23 Nisan'da pilot koltuğuna geçen çocuklar Ankara semalarında uçtu - Son Dakika
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