28 Şubat Mağdurlarına Komisyon Önerisi - Son Dakika
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Genel

28 Şubat Mağdurlarına Komisyon Önerisi

28 Şubat Gönüllüleri, mağdurların haklarının iadesi için komisyon kurulmasını talep etti.

26.02.2025 19:29
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28 Şubat mağdurları için 'komisyon' önerisi

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Kayseri Temsilcisi Hüseyin Efe:

"Çıkarılacak yasalarla 28 Şubat mağdurlarının geçmişe dönük özlük hakları eksiksiz iade edilmelidir"

KAYSERİ - 28 Şubat Gönüllüleri Platformu Kayseri Temsilcisi Hüseyin Efe, 28 Şubat'ın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen yaşanan mağduriyetlerin ve geçmişe dönük hakların iadesi olmadığını söyleyerek, "Çıkarılacak yasalarla 28 Şubat mağdurlarının geçmişe dönük özlük hakları eksiksiz iade edilmelidir" dedi.

28 Şubat Gönüllüleri Platformu Kayseri Temsilcisi Hüseyin Efe, 28 Şubat'ın tarihin kara lekesi olduğunu kaydederek, "28 Şubat darbesinin ve zulüm yıllarının üzerinden tam 28 yıl geçti. 28 Şubat tarihin kara lekesidir. 28 Şubat zalimce uygulamaların yapıldığı ve gencecik insanların cezalandırıldığı, küresel vesayet odaklarının ve cuntanın kirli bir oyunudur. Bu zulüm yıllarında binlerce öğrencimiz okullarından ve üniversitelerinden binlerce kamu görevlimiz, görevlerinden ve işyerlerinden ve binlerce askerimiz, komutanımız kışlalarından edildiler. Bu güzel insanlar amirleri tarafından sözlü olarak dahi uyarılmayan ve aynı zamanda dosyaları taltif belgeleriyle dolu fedakar insanlardı. Bu güzel insanların bir tek suçu inançları gereği başlarını örtmeleriydi. Özellikle askerlerimiz açısından da inançları gereği eşlerinin başörtülü olmaları ve namaz kılmalarıydı" dedi.

28 Şubat'ın üzerinden 28 yıl geçmesine rağmen mağduriyetlerin ve özellikle geçmişe dönük hakların iadesi olmadığını kaydeden Efe, şunları kaydetti:

"Bizler 28 Şubat Gönüllüleri Platformu olarak Cumhurbaşkanımızın 28 Şubat Komisyonu kurulması talimatını vermesini talep ediyoruz. Tıpkı 1960 darbe mağdurları için kurulan komisyon gibi terör mağdurları için kurulan komisyon gibi ve tıpkı FETÖ darbe girişimi sonucunda görevine son verilen memurlar için kurulan OHAL komisyonu gibi bir komisyonun 28 Şubat mağdurları içinde kurulmasını talep ediyoruz. Bu komisyon marifetiyle öncelikle mağdurlar tespit edilmeli, mağduriyetler tespit edilmeli ve çıkarılacak yasalarla 28 Şubat mağdurlarının geçmişe dönük özlük hakları eksiksiz iade edilmelidir. Eksiksiz teslim edilmelidir. Bizler 28 Şubat Gönüllüleri Platformu olarak 1960 darbe mağdurlarına, terör mağdurlarına ve FETÖ darbe girişimi sonucunda görevine son verilerek görevden alınan memurlar için sunulan komisyon imkanını 28 Şubat mağdurlarının da sunulmasını istiyoruz. 28 Şubat mağdurlarının da bunu hak ettiklerini düşünüyorum. Zira unutulmamalıdır ki, suçluların cezalandırılmadığı, mağdurlarının mağduriyetlerinin giderilmediği her darbe yeni bir darbeye zemin hazırlayacaktır."

"Zalimlerin yaptığı bu zulümleri tarihin çöplüğüne atmamız gerekiyor"

O süreçte gencecik insanların mağdur edildiğinin altını çizen Efe, "O insanlar ikna odaları ile sindirildiler, ikna odaları ile susturuldular ve görevlerinden edildiler. O dönemde yüzlerce kardeşimiz başörtülüyken açılan yersiz soruşturmalar ile mağdur edildi. Eşimin de görev yaptığı Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde eşim ve arkadaşları 9 kişiyle görevden ihraç edildiler. O günlerin bir daha yaşanmamasını, o zalim yılların bir daha geri gelmemesini Rabbimizden niyaz ediyoruz. 28 Şubat'ın o zalimce uygulamalarının izlerini kurulacak komisyonla tamamen silmek ve o zalimlerin yaptığı bu zulümleri tarihin çöplüğüne atmamız gerekiyor" diye konuştu.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel 28 Şubat Mağdurlarına Komisyon Önerisi - Son Dakika

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