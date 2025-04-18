3. Uluslararası Yeditepe Bineali sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL - Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle düzenlenen 3. Uluslararası Yeditepe Bienali sanatseverlerle buluştu. "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla hazırlanan bienal, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayesinde, Fatih Belediyesi ve Klasik Türk Sanatları Vakfı iş birliğiyle 3. Uluslararası Yeditepe Bienali düzenlendi. Yedikule Hisarı'nda "Gölge Varsa Işık da Var" temasıyla hazırlanan bienalin açılışı gerçekleştirildi. Açılış programına, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ve çok sayıda sanatsever katıldı. Turkcell ve Türk Hava Yolları ana sponsorluğunda gerçekleşen bienalde, toplamda 215 eser, 263 sanatçının imzasını taşıyor. İstanbul'un üç önemli mekanı olan Yedikule Hisarı, Sirkeci Garı Ambarlar ve Nuruosmaniye Camii Mahzen, bienalin sergi alanları olarak tasarlandı. Sergiler, 18 Nisan - 18 Haziran tarihleri arasında haftanın her günü saat 11.00 - 19.00 arası ücretsiz olarak gezilebilecek. Giriş için bienalin web sayfasından ya da kapı girişlerinden kayıt oluşturulması gerekiyor.

"Yeditepe Bienali geçmişten bu zamana uzanan sanat köprüsünün en güçlülerinden biridir"

Programda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Bu sene 'gölge varsa ışık da var' diyerek yola çıkan Yeditepe Bienali, kültürle yoğrulmuş bir atmosferde sanatseverlerle buluşuyor. Sanat bazen bir hat bazen bir tezhip bazen bir ebru bazen ise bir gölge oyunuyla karşımıza çıkar. Ama her seferinde de eleştirir, düşündürür, geliştirir. Tıpkı bugün burada olduğu gibi. Tarih boyunca hem gölgeleri hem de ışıkların şehri olan İstanbul'umuz her köşesinde ilham kaynağı olmuş, nice sanatçıya ev sahipliği yapmıştır. Bu Yeditepe Bienali geçmişten bu zamana uzanan sanat köprüsünün en güçlülerinden biridir. Bienal sadece bir sanat etkinliği değil bir medeniyetin daha fazlasını bir şehrin devlete olan inancını yansıtan büyük bir kültür buluşmasıdır" ifadelerini kullandı.

"Bütün gönül coğrafyamızda, sanatın merkezde olduğu bir hayat inşa edilmiştir"

Açılış programda konuşan Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan ise, "Türk-İslam sanatlarının en seçkin örneklerinin bir araya geldiği bienal vesilesiyle, medeniyetimizin kalbi, gönül coğrafyamızın merkezi Fatih'te, Suriçi İstanbul'unun kadim mekanlarında, yurt içinden ve 14 farklı ülkeden 263 sanatçıyı, iki ay boyunca ağırlayacağız. Mensubu olmakla iftihar ettiğimiz aziz medeniyetimiz, Buhara'dan Endülüs'e, bütün gönül coğrafyamızda, sanatın merkezde olduğu bir hayat inşa edilmiştir. Bizim lisanımızca sanat; iyiliğe, güzelliğe, birliğe açılan kapıdır. İyilik ve güzellik anlayışımızın kaynağı ise hiç kuşkusuz, Kutsal Kitabımız ve Peygamber Efendimizdir" dedi.

"Her köşesi sanatla yoğrulmuş Suriçi İstanbul'u, dört başı mamur bir medeniyet merkezidir"

Suriçi'nin dikkatine vurgu yapan Belediye Başkanı Turan, "Her köşesi sanatla yoğrulmuş Suriçi İstanbul'u, dört başı mamur bir medeniyet merkezidir. Yedi tepesini donatan kurşun kubbelerin efsunlu güzelliğinde, göğe yükselen minarelerin nakışlı zarafetinde, billur çeşmelerin inci gibi yazılmış kitabelerinde, 'Hüvelbaki' diyen oyalı taşların sükunetinde, 'güzel gören', 'güzel düşünen', 'güzel eyleyen' bir anlayışın incelikleri görülür. Ayasofya'dan Sultanahmet'e, Nuruosmaniye'den Süleymaniye'ye, İstanbul siluetini teşkil eden tüm anıt yapılar, kendi başlarına birer sanat şahikası olmalarının yanında, sanata, sanatkara, sanatın işlevine dair sorulacak tüm sorulara yanıt niteliğinde zarif ve muhteşem detaylar barındırırlar. Daha da önemlisi, şehrimizi ayrıcalıklı kılan bu kültür mirası, nesilden nesile aktararak yaşattığımız geleneksel sanatlarımızın gelişip bu günlere gelmesinde de daima önemli bir role sahip olmuştur" şeklinde konuştu.