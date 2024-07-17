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ABB çağrı merkezi-müşteri temsilcisi eğitimi projesi

ANKARA - İşverenler ile iş arayanlar arasında köprü görevi gören Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin "Netcall Center Çağrı Merkezi-Müşteri Temsilcisi Projesi"ne başvuran adaylar için eğitimler başladı.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi'nin 29 Mayıs tarihinde başlattığı "Netcall Center Çağrı Merkezi-Müşteri Temsilcisi Projesi"ne toplam 4 bin 56 kişi başvuruda bulundu. Yoğun ilgi gören projeye başvuruda bulunan adaylar, kademeli olarak eğitime alınıp işbaşı yapmaya başlayacak.

65 kişinin eğitimi başladı

İlk kurda 65 kişinin eğitim ve istihdam süreçlerinin başladığı proje kapsamında adaylar, sektöre yönelik temel bilgilerden müşteri ilişkileri yönetimine kadar birçok konuda uzman eğitmenler tarafından bilgilendirilecek.

Eğitim programının içeriğinde, çağrı merkezi teknikleri, etkili iletişim becerileri, müşteri memnuniyeti ve stres yönetimi gibi konular yer alıyor. Teorik bilgilerin yanı sıra, uygulamalı eğitimlerle de desteklenen program sayesinde katılımcılar, çağrı merkezi işlerinin gerektirdiği tüm donanıma sahip olacaklar. Eğitim sonunda başarılı olan katılımcılar ise firmada istihdam edilecek.

ABB Kariyer Merkezi İdari İşler Müdürü Orhan Koçak, mesleki eğitimlerin devamı niteliğinde iletişim sektöründe de eğitimlere başladıklarını belirterek, "Projemiz yoğun ilgi görüyor. Belirli periyotlarda eğitimlerimiz tekrarlanacak. Eğitim sonunda kursiyerlerimiz Netcall Center bünyesinde yeni işleriyle buluşacaklar. Personel arayan kurumların, bireylerde teknik yeterliliğin yanında sosyal yeterlilik de aradıklarını düşündüğümüzde bu tür iş kolları daha çok önem kazanıyor. Kursiyerlerimiz bir yandan sosyal becerilerini geliştirip etkili iletişim kurabilecek ve takım çalışmasına yatkın, çözüm odaklı bireyler haline gelecekler diğer yandan kariyer planları doğrultusunda kurum bünyesinde yükselme şansı bulacaklar" diye konuştu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kariyer Merkezi tarafından hayata geçirilen "Netcall Center Çağrı Merkezi-Müşteri Temsilcisi Projesi"ne vatandaşlar "https://forms.ankara.bel.tr/cagri_merkezi_personeli" linki üzerinden başvurabiliyorlar.