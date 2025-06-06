Acemi Kasaplar Acil Serviste

Kayseri'de acemi kasaplar soluğu acil serviste aldı
KAYSERİ - Kayseri'de kendini yaralayan acemi kasaplar soluğu acil servislerde aldı.
Kayseri'de Kurban Bayramı dolayısıyla dini vecibelerini yerine getirmek isterken kendini yaralayan vatandaşlar acil servislere geldi.
Bıçakla elini ve ayağını yaralayan vatandaşlar hastanede tedavi altına alındı.
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