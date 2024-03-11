Ada seferlerine fırtına engeli - Son Dakika
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Ada seferlerine fırtına engeli

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Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi. Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

11.03.2024 16:02
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Ada seferlerine fırtına engeli

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Kuzey Ege Denizi'ndeki Bozcaada ve Gökçeada ilçelerine yarın yapılması planlanan tarifeli bazı feribot seferleri olumsuz hava şartları nedeniyle iptal edildi.

Çanakkale Boğazı ile adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan Gestaş Deniz Ulaşım AŞ, Kuzey Ege Denizi'ndeki olumsuz hava şartları nedeniyle Gökçeada ve Bozcaada hattında yarın planlanan bazı tarifeli feribot seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

Gestaş firmasından yapılan açıklama da, "12.03.2024 Salı (yarın) Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı tarifemizde bulunan planlı tüm seferlerimiz iptal edilmiştir. 12.03.2024 Salı (yarın) Kabatepe-Gökçeada hattında, gün içerisinde sadece Kabatepe'den saat 09: 00 ve 19: 00, Gökçeada'dan ise saat 17: 00 seferleri yapılacaktır. Tarifemizde bulunan planlı diğer tüm seferlerimiz olumsuz hava şartlarından dolayı iptal edilmiştir" denildi.

Kaynak: İHA

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