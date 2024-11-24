Adalar'da Vapurlar Dev Dalgalarla Mücadele Etti

Adalar'da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı
İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, Adalar seferini yapan vapurlara zor anlar yaşattı. Vapurların dev dalgalarla imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.
İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan lodos, bazı deniz hat seferlerinin de iptal olmasına neden olmuştu. Adalara yolcu motorları ve vapurlarında seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dev dalgaların yolcu motor ve vapurlarını olumsuz etkilediği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.
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