Adalar'da Vapurlar Dev Dalgalarla Mücadele Etti

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Adalar'da vapurların dev dalgalarla imtihanı kameraya yansıdı

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan şiddetli lodos, Adalar seferini yapan vapurlara zor anlar yaşattı. Vapurların dev dalgalarla imtihanı cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul'da dün etkili olmaya başlayan lodos, bazı deniz hat seferlerinin de iptal olmasına neden olmuştu. Adalara yolcu motorları ve vapurlarında seyahat etmek zorunda kalan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Dev dalgaların yolcu motor ve vapurlarını olumsuz etkilediği anlar vatandaşların cep telefonu kameralarına yansıdı.