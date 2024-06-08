Adana'nın sıcağından bunalan gençler Mersin sahillerinde serinledi

Genel

Adana'nın sıcağından bunalan gençler soluğu Mersin sahillerinde aldı

MERSİN - Mersin'de sıcak hava etkisini sürdürürken, vatandaşlar serinlemek için soluğu sahillerde aldı. Adana'nın sıcağından bunalan gençler ise Mersin'de denize girerek serinlemeye çalıştı.

Mersin'de sıcak havadan bunalan kimi vatandaşlar ağaç gölgelerinde dinlenirken, kimileri ise serinlemek için Millet Bahçesi sahilinde denize girmeyi tercih etti. Adana'nın kavurucu sıcağından kaçan bir grup genç de serinlemek için Mersin sahillerini tercih etti. Denizin serin sularında yüzmenin keyfini çıkaran gençler, bir günlüğüne de olsa serinlemeye çalıştı.

Adana'nın sıcağından bunaldığını ifade eden Batur Ateş, "Adana'nın sıcağından bunalınca arkadaşlarla denize gelelim dedik. Orada da barajlar, göller var ama biz denizi tercih ettik, yüzmeye geldik. Burası da sıcak ama Adana kadar olamaz, yani Adana'da öyle bir hava var ki insan oturduğu yerde adeta eriyor" dedi.

Aşırı sıcaktan dolayı 4 saattir denizde olduğunu belirten Adanalı Mükail Polar da "Aşırı sıcak, denizden çıkmak istemiyorum ama biraz sonra mecbur Adana'ya döneceğiz" şeklinde konuştu.