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AFAD Gönüllüleri'nden depremzede Yiğit Buğra'ya sürpriz kutlama - Son Dakika
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AFAD Gönüllüleri'nden depremzede Yiğit Buğra'ya sürpriz kutlama

AFAD Gönüllüleri, depremden sonra Erzurum'a yerleşen Yiğit Buğra'ya doğum gününde sürpriz yaparak sevindirdi. AFAD Gönüllüleri, Nene Hatun Anaokulu'nda Yiğit Buğra'ya pasta keserek güzel anlar yaşattı. AFAD Gönüllüleri, afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak amacıyla faaliyet göstermektedir.

AFAD Gönüllüleri\'nden depremzede Yiğit Buğra\'ya sürpriz kutlama
28.12.2023 - 20:27,
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AFAD Gönüllüleri'nden depremzede Yiğit Buğra'ya sürpriz kutlama

ERZURUM - Ailesi ile birlikte depremden sonra Adıyaman'dan Erzurum'a gelen Yiğit Buğra'ya AFAD Gönüllüleri doğum gününden sürpriz yaparak sevindirdi.

AFAD Erzurum Gönüllüleri Nene Hatun Anaokulu'nda duygu dolu ve örnek bir davranışa imza attılar. Toplumda afetlere hazırlık ve gönüllülük bilincinin yaygınlaştırılmasına katkıda bulunmak için ortaya çıkan AFAD Gönüllüleri, sadece afet zamanlarında değil her daim gönüllü hareket ettiklerini bir kez daha gösterdiler. Depremden dolayı ailesi ile birlikte Erzurum'a gelmek zorunda kalan ve buraya yerleşen bir ailenin beş yaşındaki çocuğu olan Yiğit Buğra Özer'e doğum günü kutlaması yapan AFAD Gönüllüleri, hep birlikte pasta kestiler ve Yiğit Buğra'ya güzel anlar yaşattılar. AFAD Gönüllüleri'nden bir çoğu Kahramanmaraş depremi sonrasında bölgede arama-kurtarma çalışmalarında aktif olarak görev aldı. Anne Fidan Özer, AFAD Gönüllüleri'nin yaptığı bu güzel davranıştan dolayı teşekkür ederken zaman zaman gözyaşlarına engel olamadı. Doğum günü kutlamasının sonunda AFAD Gönüllüleri, minik Yiğit Buğra'ya hediye verdi.

AFAD Gönüllüsü Kimdir?

Tamamıyla kendi isteği doğrultusunda, dayanışma ve yardımlaşma amacıyla bireysel çıkarlarını gözetmeksizin hiçbir maddi beklentisi olmadan sadece topluma faydalı olmak arzusuyla fiziksel gücünü, zamanını, bilgi birikimini, yeteneğini ve deneyimini kullanarak afet ve acil durum öncesinde, sırasında ve sonrasında toplum hizmeti çalışmalarına katkı sağlayan kişilerdir.

Kaynak: İHA
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