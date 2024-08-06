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Ahlat'ta değişken seviyeli yeni iskele yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat Belediyesinin girişimleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değişken seviyeli yeni bir iskele yapıldı.

İlçenin Tunus Mahallesi'nde bulunan İlçe Özel İdare Bakım Evi'nin sahil kısmına yapılan iskele tamamlanarak kullanıma sunuldu. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, değişken seviyeli yeni iskelenin Ahlat'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bilindiği üzere kuraklığın etkisiyle de son yıllarda Van Gölü'nün seviyesinde düşmeler meydana geldi. Bizim büyüklerimizden duyduğumuza göre bu çekilmeler sıklıkla oluyor. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle Ahlat'ımıza değişken seviyeli bir iskele kazandırmak için girişimlerde bulunduk. Sağ olsun bakanımız da bu talebimizi değerlendirerek olumlu karşıladı ve Ahlat'ımıza bu şekilde değişken seviyeli bir iskele kazandırmış olduk. Bu iskele su sporları merkezi yapımında Ahlat'ımıza önemli bir katma değer sağlayacak. Dolayısıyla ilçemizde turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bu iskeleyi buraya kurmuş olduk. İskelemizin yapımında bizlere desteklerini esirgemeyen Ahlatlı hemşehrimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e de teşekkür ediyoruz. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan talep ettiğimiz su sporları merkezimizi de yine bu alana kurmak için girişimlere başladık" dedi.