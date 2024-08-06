Ahlat'ta değişken seviyeli yeni iskele yapıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Ahlat'ta değişken seviyeli yeni iskele yapıldı

Geniş Video İzle

Bitlis'in Ahlat ilçesinde, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değişken seviyeli yeni bir iskele yapıldı. İskele, kuraklık nedeniyle Van Gölü'nün seviyesindeki düşüşler göz önüne alınarak Ahlat'a kazandırıldı. İskele, turizm faaliyetlerine katkı sağlayacak ve su sporları merkezi olarak kullanılacak.

06.08.2024 09:24  Güncelleme: 09:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ahlat'ta değişken seviyeli yeni iskele yapıldı

BİTLİS - Bitlis'in Ahlat Belediyesinin girişimleriyle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından değişken seviyeli yeni bir iskele yapıldı.

İlçenin Tunus Mahallesi'nde bulunan İlçe Özel İdare Bakım Evi'nin sahil kısmına yapılan iskele tamamlanarak kullanıma sunuldu. Ahlat Belediye Başkanı Yavuz Gülmez, değişken seviyeli yeni iskelenin Ahlat'a hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Bilindiği üzere kuraklığın etkisiyle de son yıllarda Van Gölü'nün seviyesinde düşmeler meydana geldi. Bizim büyüklerimizden duyduğumuza göre bu çekilmeler sıklıkla oluyor. Bu nedenle Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığımızla yaptığımız görüşmelerle Ahlat'ımıza değişken seviyeli bir iskele kazandırmak için girişimlerde bulunduk. Sağ olsun bakanımız da bu talebimizi değerlendirerek olumlu karşıladı ve Ahlat'ımıza bu şekilde değişken seviyeli bir iskele kazandırmış olduk. Bu iskele su sporları merkezi yapımında Ahlat'ımıza önemli bir katma değer sağlayacak. Dolayısıyla ilçemizde turizm faaliyetlerini gerçekleştirmek amacıyla bu iskeleyi buraya kurmuş olduk. İskelemizin yapımında bizlere desteklerini esirgemeyen Ahlatlı hemşehrimiz Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürü Yalçın Eyigün'e de teşekkür ediyoruz. Yine Gençlik ve Spor Bakanlığımızdan talep ettiğimiz su sporları merkezimizi de yine bu alana kurmak için girişimlere başladık" dedi.

Ahlat\'ta değişken seviyeli yeni iskele yapıldı
Kaynak: İHA

ulaştırma ve altyapı bakanlığı, Van Gölü, Bitlis, Ahlat, Spor, Turizm, Genel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Genel Ahlat'ta değişken seviyeli yeni iskele yapıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


01:11 Vahşetin her detayı kan donduran cinsten İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış Vahşetin her detayı kan donduran cinsten! İple boğulduktan sonra tecavüze uğramış
00:09 Bu sözleri çok konuşulur Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı Bu sözleri çok konuşulur! Jose Mourinho, Lille mağlubiyetini tek bir futbolcuya bağladı
21:00 Hamas’ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu Hamas'ın yeni lideri Yahya Sinvar oldu
20:23 Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü Tarlada uyuyakalan küçük kız kamyonun altında can verdi, yakınları şoförü vurarak öldürdü
18:51 Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı Hizbullah lideri Nasrallah: Hayfa bölgesinin sakinleri her türlü senaryoya hazırlıklı olmalı
10:17 Dolar güne nasıl başladı İşte kurdaki son durum Dolar güne nasıl başladı? İşte kurdaki son durum
10:12 Arkadaşının “Gitme“ uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi Arkadaşının "Gitme" uyarısını dikkate almadı, bedelini canıyla ödedi
10:10 Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar Emlakçılar, öğretmen, doktor ve avukatlardan dert yanıyor: Kazancımıza ortak çıktılar
10:09 Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp’ı silme çağrısı yaptı Venezuela Devlet Başkanı Maduro, destekçilerine WhatsApp'ı silme çağrısı yaptı
10:09 Altın güne nasıl başladı İşte detaylar Altın güne nasıl başladı? İşte detaylar
10:02 Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci Ziraat Bankası yılın ilk yarısında kârını açıkladı: Açık ara birinci
09:56 Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü’nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu Uygunsuz davranışlarda bulunduğu için Olimpiyat Köyü'nden kovulduğu iddia edilen kadın yüzücü, sessizliğini bozdu
09:54 Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum Mansur Yavaş ilk kez bu kadar net konuştu: Cumhurbaşkanı adayı olurum
09:33 Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı Bakanlık, ayçiçek yağı için yeni düzenleme yaptı
09:25 İmamın eşini başka imam kaçırdı Skandal olayda aile meclisinden “Öldürün“ talimatı İmamın eşini başka imam kaçırdı! Skandal olayda aile meclisinden "Öldürün" talimatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2024 04:17:12. #1.13#
SON DAKİKA: Ahlat'ta değişken seviyeli yeni iskele yapıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement