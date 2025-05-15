Aile Güçlendirme, Gelecek İçin Temel - Son Dakika
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Aile Güçlendirme, Gelecek İçin Temel

Bakan Yardımcısı Yenigün, aileleri güçlendirmenin Türkiye'nin geleceğini de güçlendirmek olduğunu vurguladı.

15.05.2025 13:33
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Bakan Yardımcısı Yenigün: "Aileleri güçlendirmek, Türkiye'nin geleceğini güçlendirmek olarak düşünüyoruz"

ÇANAKKALE - Çanakkale'de Aile Haftası etkinliklerine katılan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Nüfus oranlarımız da gittikçe düşüşte. Aileleri güçlendirmek, Türkiye'nin geleceğini güçlendirmek olarak düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

Aile Haftası etkinliklerine katılmak için Çanakkale'ye gelen Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, ilk olarak Çanakkale Valiliği'ni ziyaret etti. Ziyarette Vali Doç. Dr. Ömer Toraman ile bir araya gelen Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Valilik Şeref Defterini imzaladı. Ziyarette karşılıklı olarak çeşitli hediyeler takdim edildi. Valilik ziyareti ardından Yenigün, Eski Kordon'da 15-21 Mayıs Aile Haftası kutlamaları dahilinde düzenlenen kortej yürüyüşüne katıldı.

Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, kortejde yaptığı açıklamada "2025 yılı Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle 'Aile Yılı' ilan edildi. Biz ailenin güçlenmesini Türkiye'nin geleceğinin de güçlenmesi olarak görüyoruz. Biliyorsunuz aileler küresel tehditler altında. Biz de inşallah hem değerlerimiz açısından hem de ailelerimizi güçlendirmek için sosyal politikalarımız açısından 2025 yılında çeşitli çalışmalarımızı hayata geçirdik. Biliyorsunuz nüfus oranlarımız da gittikçe düşüşte. Aileleri güçlendirmek, Türkiye'nin geleceğini güçlendirmek olarak düşünüyoruz. Bu Aile Haftası'nda da valilerimizin de destekleriyle birçok çalışmalar yapacağız inşallah. Biz ailelerimizin değerleriyle, maneviyatıyla ve destekleriyle inşallah Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı olarak yanlarındayız. İnşallah Cumhurbaşkanımızın tensipleriyle bu 'Aile Yılı'nda da birçok hizmetleri de devreye soktuk. Bu haftayı da hem bu hizmetlerin anlatımı hem de güzel çalışmalarla kutlayacağız" şeklinde konuştu.

Kortej yürüyüşünün ardından Truva Atı önünde hatıra fotoğrafının çekilmesiyle program sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Aile Güçlendirme, Gelecek İçin Temel - Son Dakika

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