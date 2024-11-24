Ankara Beyaza Büründü

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Ankara'daki beyaz örtü böyle görüntülendi

ANKARA - Ankara'da dün akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, kenti beyaza bürüdü. Gece boyunca etkisini sürdüren kar yağışıyla birlikte cadde ve sokaklar adeta kartpostallık görüntülere havadan görüntülendi.

Kent genelinde etkili olan kar yağışı sonrası ortaya çıkan beyaz örtü, özellikle yüksek kesimlerde daha belirgin hale geldi. Havadan çekilen görüntülerde, parklar, yollar ve binaların karla kaplandığı manzaralar görenleri mest etti.

Ankara'nın beyaz örtüyle buluştuğu manzaralar, kış mevsiminin tüm güzelliklerini gözler önüne serdi.