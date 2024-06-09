Ankara'da AYT heyecanı başladı - Son Dakika
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Ankara'da AYT heyecanı başladı

ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu olan Alan Yeterlilik Testi (AYT), Ankara'da başladı. AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday başvurdu ve sınav 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda gerçekleştiriliyor. Adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi, Sosyal Bilimler-2 Testi, Matematik Testi ve Fen Bilimleri Testi'nde toplam 160 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak. YDT ise aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek ve İngilizce, Arapça, Almanca, Fransızca ve Rusça dillerinden sınava girecek olan adaylara 80 soru için 120 dakika süre verilecek. Engelli adaylar da sınava katılacak ve toplamda 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak. YKS sonuçları ise 17 Temmuz'da açıklanacak.

09.06.2024 10:27
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Ankara'da AYT heyecanı başladı

ANKARA - Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın ikinci oturumu Alan Yeterlilik Testi saat 10.15 itibariyle başladı.

YKS'nin ikinci oturumu AYT saat 10.15 itibariyle başladı. İkinci oturum AYT'ye 2 milyon 19 bin 709 aday başvurdu. Sınav, 6 bin 231 binada ve 112 bin 695 salonda düzenleniyor. AYT'de adaylara Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 Testi'nde 40 soru, Sosyal Bilimler-2 Testi'nde 40 soru, Matematik Testi'nde 40 soru, Fen Bilimleri Testi'nde 40 soru sorulacak ve 180 dakika süre verilecek. AYT'de 282 bin 812 kişi görev yapacak.

YDT ise 15.45 başlayacak

Aynı gün saat 15.45'te gerçekleşecek üçüncü ve son oturum YDT'de ise İngilizceden 222 bin 473, Arapçadan 5 bin 913, Almancadan 3 bin, Fransızcadan 1206, Rusçadan 797 kişi sınava girecek. Sınavda, 1028 bina ve 11 bin 44 salon kullanılacak. Sınavın son oturumunda 36 bin 46 kişi görev yapacak. 80 soru için 120 dakika süre verilecek sınavda, adaylara başvuruda bildirdiği yabancı dile ait soru kitapçığı verilecek.

AYT'ye 8 bin 334, YDT'ye ise 1032 engelli aday katılacak. Engelli adaylar için YKS'de üç oturumda toplam 3 bin 127 okuyucu ve işaretleyici görev yapacak.

ÖSYM takvimine göre 2024-YKS sonuçları 17 Temmuz'da açıklanacak.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Ankara'da AYT heyecanı başladı - Son Dakika

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