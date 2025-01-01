Ankara Kızılay'da 2025 Coşkusu

Genel

Ankara Kızılay'da 2025 meşaleler ve konfetiler ile karşılandı

ANKARA - Ankara'da vatandaşlar, 2025'i Kızılay'da yoğun bir kalabalıkla meşale ve konfeti eşliğinde karşıladı.

Ankara'da vatandaşlar 2025'e coşkuyla girdi. Kızılay'da bir araya gelen vatandaşlar, yeni yılı müzik eşliğinde coşkuyla karşıladı. Kızılay Meydanında yoğun kalabalıklar oluşturan Ankaralılar, yeni yılın ilk dakikalarını meşaleler ve konfetiler ile kutladı. Çok sayıda vatandaş o anları cep telefonlarının kameralarıyla kaydetti. Polis ekipleri meydanların ve caddelerin giriş ve çıkışlarında yoğun güvenlik önlemleri aldı.