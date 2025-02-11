Arnavutköy'de Beyaz Örtü

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Beyaz örtüyle kaplanan Arnavutköy böyle görüntülendi

İSTANBUL - Arnavutköy'de ilçeyi beyaz örtüyle kaplayan kar yağışı dron ile görüntülendi.

İstanbul'da beklenen kar yağışı, özellikle şehrin kuzeyindeki ilçelerde etkisini gösterdi. Arnavutköy, yoğun kar yağışı ile adeta beyaz örtüyle kaplandı. İlçede etkili olan kar yağışı dron ile görüntülendi.