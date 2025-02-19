Arnavutköy'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika
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Arnavutköy'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor

İstanbul Arnavutköy'de kar yağışı nedeniyle 110 araç ve 600 kişilik personel, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için aralıksız çalışıyor. Ekipler, ana yollar, ara sokaklar ve toplu taşıma güzergahlarında kar küreme ve tuzlama işlemlerini sürdürüyor.

19.02.2025 23:06
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Arnavutköy'de karla mücadele çalışmaları aralıksız sürüyor

İSTANBUL - İstanbul'da etkili olan kar yağışıyla birlikte Arnavutköy'de, 110 araç ve 600 kişilik personel, yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için görev yapıyor.

Arnavutköy Belediyesi, İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışıyla birlikte ilçede karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Belediyeye bağlı 600 kişilik personel, 110 araçla yolların açık kalması ve ulaşımın aksamaması için 7/24 görev yapıyor. Kar küreme ve tuzlama çalışmaları, ana yollar, ara sokaklar, hastane güzergahları, toplu taşıma hatları ve meydanlarda aralıksız devam ediyor.

Başkan Candaroğlu karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi

Ekiplerin sahadaki karla mücadele çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi alan Belediye Başkanı Mustafa Candaroğlu, vatandaşların güvenli ulaşım sağlaması adına tüm önlemlerin alındığını ifade etti. Başkan Candaroğlu, "Hamdolsun ilçemizde şu ana kadar herhangi bir afet durumu yaşanmadı. Ancak hem başkan yardımcılarımız hem müdürlerimiz hem de kıymetli ekibimiz sahada. Bu gece, 110 aracımız ve 600 personelimizle birlikte Arnavutköy'de herhangi bir aksaklık yaşanmaması için nöbetteyiz. İlçemizin tüm ana arterlerinde ve sorumlu olduğumuz tüm bölgelerde çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Ekiplerimize, 'Burası bizim sorumluluk alanımız değil' demeksizin her noktada müdahale edilmesi için talimat verdik. En ufak bir sıkıntı ya da problem yaşandığında ekiplerimizi yanınızda bulacaksınız. Bunun için vatandaşlarımızın, belediyemiz tarafından sağlanan WhatsApp hattı üzerinden bizlere ulaşmaları yeterli. En hızlı şekilde müdahale ederek gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Yoğun kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanabilecek aksaklıkları en aza indirmek amacıyla belediye tarafından tahsis edilen ücretsiz ring servisleri çalışmalarına devam ediyor. İlçenin ana arterlerinde, toplu taşıma güzergahlarında ve meydanlarda hizmet veren ring araçları, yolda kalan vatandaşlara destek olarak güvenli ulaşım sağlıyor.

Hastane ve Cami Önlerinde Çorba İkramı

Belediyeye bağlı ekipler, Arnavutköy Devlet Hastanesi, Merkez Camii ve meydanlarda sıcak çorba ikramı yaptı. Sabahın erken saatlerinden itibaren gerçekleştirilen ikramlar, hastane ziyaretçileri ve vatandaşlara destek sağladı.

Karla mücadele kapsamında yalnızca araç yolları değil, yaya kaldırımları ve meydanlar da düzenli olarak temizlenerek güvenli hale getiriliyor. Özellikle toplu taşıma durakları, okul önleri ve meydanlarda çalışmalar yoğunlaştırıldı.

Buzlanmalara karşı ilçede üç farklı noktada Mehmet Akif Ersoy Mahallesi, Atatürk Mahallesi ve Hadımköy Mahallesi'nde toplam 8 bin ton yol tuzu hazır bulunduruluyor. Ayrıca 2025 yılı için ayrılan 3 bin tonluk hibe yol tuzu ile toplam stok kapasitesi 10 bin tona ulaştı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Arnavutköy'de Karla Mücadele Çalışmaları Devam Ediyor - Son Dakika

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