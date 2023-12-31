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Artvin Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika
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Artvin Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

Artvin Devlet Hastanesi'nde gerçekleştirilen yangın tatbikatında, senaryo gereği hastanenin çocuk servisinde çıkan yangına itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve Arama Kurtarma ekipleri müdahale etti. Dumandan etkilenen hastalar tahliye edilerek çevre hastanelere sevk edildi. Tatbikatın amacı, personel ve halkı olası yangın durumlarına karşı bilinçlendirmekti.

Artvin Devlet Hastanesi\'nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı
31.12.2023 - 00:15,
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Artvin Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı

ARTVİN - Artvin Devlet Hastanesinde yangın tatbikatı gerçekleştirildi.

Yaşanabilecek yangın felaketlerine hazırlıklı olmak amacıyla düzenlenen tatbikatta senaryo gereği hastanenin 5. katı çocuk servisinde yangın olduğu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. İhbar üzerine itfaiye, sağlık, AFAD, UMKE ve Artvin Çoruh Arama Kurtarma ekipleri olay yerine sevk edildi. Hasta odasında bulunan mini buzdolabından çıktığı anlaşılan yangına İtfaiye ekipleri müdahale ederken, AFAD, UMKE ve ÇAK ekipleri de dumandan etkilenen 3 hastaya ilk müdahale ardından binadan tahliye etti. Tahliye edilen hastalar ambulanslarla çevre hastanelere sevk edildi.

Tatbikat sonrası açıklamalarda bulunan Artvin Devlet Hastanesi Halkla İlişkiler Sorumlusu ve Başhekim Yardımcısı Seda Kuruoğlu, bu tatbikatı her yıl farklı senaryolarla düzenli olarak yaptıklarını söyledi. Bu yıl ki senaryo gereği hastanenin çocuk servisinde odada mini buzdolabında takılı prizden kaynaklanan bir yangın çıkması üzerine 112 Acil Çağrı Merkezine bilgi verdiklerini ifade eden Başhekim Yardımcısı Kuruoğlu "Bu yangında ilk müdahaleleri serviste sorumlu arkadaşlarımız yaptılar fakat hızlı ilerlemesiyle 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdik. İtfaiye ekipleri hızlıca olay yerine gelerek yangını söndürmede müdahale yaptılar. AFAD, UMKE ve Artvin Çoruh Arama Kurtarma ekipleri hasta ve hasta yakınlarının tahliyelerini sağladılar. Gerekli müdahaleler sonrasında 3 hastamızın sevkleri uygun görüldü yakın illerimize sevklerini yaptık" dedi.

Kuruoğlu, Her yıl yapılan tatbikatların olası yangın durumunda hem personeli hem de halkı bu konuda bilinçlendirmek amaçlarının olduğunu söyledi.

Tatbikata katılan ÇAK sorumlusu Tolga Şatır ise AFAD'a gelen ihbar üzerine ekibin hızlı şekilde toparlanarak Artvin Devlet Hastanesine intikal ettiklerini söyledi. Şatır" Yangında dumandan etkilenen hastaları 5'nci kattan aşağı tahliye edilmesinde görev aldık. Yeni kurulan bir derneğiz. Bu tip operasyonlara katılarak kendimizi geliştirmek ve daha da iyi olmak istiyoruz" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Genel Artvin Devlet Hastanesi'nde gerçeği aratmayan yangın tatbikatı - Son Dakika


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