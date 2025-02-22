Ataşehir'de Karga Karın Tadını Çıkarıyor

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Ataşehir'de karganın kar keyfi kamerada

İSTANBUL - Ataşehir'de yoğun kar yağışı sonrası çatıda biriken kar üzerine konan karga, dakikalarca kar içerisinde yuvarlandı. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

İstanbul genelinde gece saatlerinde devam eden kar yağışı sabah saatlerinde de etkisini sürdürmeye devam etti. Ataşehir'de etkili olan kar yağışı evlerin çatılarını beyaza bürüdü. Bir binanın çatısına konan karga ise kar içerisinde yuvarlanarak oyun oynadı. Yüzleri gülümseten o anlar vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.