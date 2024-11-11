Gaziosmanpaşa'lı öğrencilerden Atatürk koreografisi
İSTANBUL - Gaziosmanpaşa Adnan Menderes İlkokulu öğrencilerinin oluşturdukları Atatürk koreografisi böyle görüntülendi.
Mustafa Kemal Atatürk'ün 86. ölüm yıldönümü nedeniyle ülkenin her noktasından anma törenleri düzenlendi Gaziosmanpaşa Adnan Menderes İlkokulu öğrencileri okul bahçesinde Atatürk koreografisi oluşturdu. Öğrenciler tarafından hazırlanan koreografi havadan görüntülenirken ortaya çıkan güzel görüntüler izleyenleri duygulandırdı.
Son Dakika › Genel › Atatürk Anısına Koreografi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?