Avcılar'da Karla Mücadele - Son Dakika
Üye Girişi
Genel

Avcılar'da Karla Mücadele

Geniş Video İzle

Avcılar'da kar yağışı sonrası vatandaşlar, arabalarındaki karları temizleyerek işe gitmeye çalıştı.

22.02.2025 09:22
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Avcılar'da yoğun yağışın ardından vatandaşlar, karla kaplanan arabalarını temizledi

İSTANBUL - İstanbul genelinde gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından, Avcılar'da sabah saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşların arabalarında biriken karları temizlemeye çalıştığı anlar görüntülendi.

İstanbul, gece saatlerinde etkisini artıran kar yağışının ardından beyaza büründü. Sabaha kadar etkisini sürdüren kar yağışı, sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkan vatandaşlar zor anlar yaşadı. Gece boyu süren yağış, sokaklarda park etmiş arabaların üzerini kapladı. Sabahın erken saatlerinde işe gitmek için yola çıkacak olan vatandaşlar arabalarını temizlemeye çalıştı.

" Arabamın üzerinde 15 santim kar vardı"

Sabah aracının başına geldiğinde 15 santimetre kadar karla kaplı olduğunu ifade eden Atilla Büyükoğlu, "Arabamı temizlemeye çalışıyorum. Ardından işe gitmek için yola çıkacağım. Herhalde yollar açık diye düşünüyorum. Beylikdüzü, Hadımköy istikametine gideceğim. Arabamın üzerinde 15 santimetreye yakın kar vardı. Şimdi temizledim ve kısmetse yola çıkacağım" dedi.

" Sabah dışarı çıkınca sokakları bembeyaz gördük"

İşe gitmek için yola çıkmaya hazırlanan Melih Şahinoğlu isimli vatandaş, "Akşamdan çok hazırlıklı değildik. Sabah işe gideceğiz diye dışarıya çıktığımızda sokakları bembeyaz gördük. Öncelikle, aracımızı çalıştırıp, konforlu hale getirerek görüş açımızı temizlemek amacıyla temizliğe başladık. Bu şekilde inşallah kazasız belasız işe gitmek istiyoruz. Kimsenin tekerine taş değmesin" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, İstanbul, Avcılar, Ulaşım, Güncel, Genel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Genel Avcılar'da Karla Mücadele - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:24 Mansur Yavaş, CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu Mansur Yavaş, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ön Seçimine İlişkin Değerlendirmede Bulundu
13:40 Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı Vurduğu diş hekimi, 2 çocuğunun biyolojik babası çıktı
12:33 İmamoğlu’na sahte diploma soruşturması İmamoğlu'na sahte diploma soruşturması
12:32 Maydonoz Döner operasyonunun detayları MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB Maydonoz Döner operasyonunun detayları! MASAK taktiği ortaya çıkardı: RTB
11:16 Gazze’de son takas İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü Gazze'de son takas! İsrailli esir serbest bırakılırken Hamas mensubunu alnından öptü
18:23 Ege Denizi’nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu Ege Denizi'nde Deprem Erken Uyarı Sistemi Kuruldu
18:13 Suriye’de Ahmed Şara’ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur Suriye'de Ahmed Şara'ya ilk muhalefet babasından: Büyük hata olur
18:11 HÜDA PAR’dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği’ne cevap HÜDA PAR'dan suç duyurusunda bulanan Atatürkçü Düşünce Derneği'ne cevap
18:08 Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho’nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz Galatasaray paylaşımlarını silince Mourinho'nun sözleri gündem oldu: Döner yemeyi hak ediyoruz
17:37 Polisten kaçarken pastaneye daldılar Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı Polisten kaçarken pastaneye daldılar! Araçtan çıkanlar ağızları açık bıraktı
17:17 Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi Herkes bunu merak ediyor: Eyüpspor-Beşiktaş maçı ertelecek mi?
17:03 Bitcoin neden yükseliyor Bitcoin neden yükseliyor?
16:36 İstanbul’da kar şiddetlendi Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu İstanbul'da kar şiddetlendi! Şehir Hatları vapur seferleri durduruldu
16:34 Vatandaşın kar çilesi Patron ’işe gel’ deyince böyle isyan etti Vatandaşın kar çilesi! Patron 'işe gel' deyince böyle isyan etti
16:26 Acun Ilıcalı’dan Galatasaray’a bomba gönderme Acun Ilıcalı'dan Galatasaray'a bomba gönderme
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.02.2025 15:37:58. #1.12#
SON DAKİKA: Avcılar'da Karla Mücadele - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.