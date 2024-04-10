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Ayasofya Camii'nde bayram namazı

İSTANBUL - İstanbul'da bayram coşkusu yaşanırken, bayram namazı için binlerce vatandaş, Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti.

11 ayın sultanı Ramazan ayının bitmesinin ardından tüm Türkiye'de olduğu gibi İstanbul'da da bayram hareketliliği yaşanıyor. Çok sayıda vatandaş bayram namazı için de sabahın erken saatlerinden itibaren Ayasofya'yı Kebir Camii'ne akın etti. Namazdan önce camiinin içi dolarken, içeriye giremeyen vatandaşlar avluda bayram namazını eda etti.