Bağcılar'da Yer Fıstığından Kahve Üretimi Şenliği

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Bağcılar'da yer fıstığından kahve yaptılar

İSTANBUL - Bağcılar Belediyesi'nin desteğiyle düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği"nde liseli öğrenciler, konukları yer fıstığından yaptıkları kahvelerle karşılıyor. Ziyaretçiler, öğrencilerin yaptığı kahvenin tadını çok beğendiklerini ifade ediyorlar.

Bağcılar Belediyesi, Bağcılar Kaymakamlığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Altınbaş Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi ortaklığında düzenlenen "TÜBİTAK 4007 Bağcılar Bilim Şenliği" devam ediyor. Kadın ve Aile Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleşen etkinlikte; ilkokul, ortaokul, lise, üniversite olmak üzere 107 okuldan öğrenciler, 35 farklı projenin tanıtımını yapıyor.

Evde de rahatlıkla yapılabilir

Projeler arasında en çok dikkat çekenlerden biri ise "Yer fıstığından elde edilmiş kahve üretimi" projesi oldu. Yavuz Sultan Selim Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Gıda Teknolojisi Bölümü öğrencileri, kurdukları stantta yer fıstığından kahve üretiyor.

Sütle birlikte pişiriliyor

Evde de rahatlıkla üretilebilecek olan kahveyi yapmak için yer fıstığı ve süt gerekiyor. Soyulan fıstıklar temizlenmiş halde öğütülerek kıvamlı hale getiriliyor. Yoğun aroma elde etmek için kavurulan fıstıklar daha sonra sütle pişirilerek kahveye dönüştürülüyor.

Tadına bakanlar çok beğendi

Kendi aralarında iş bölümü yapan öğrenciler, 10 dakika gibi kısa bir sürede kahveyi üretip şenliğe gelenlere ikram ediyorlar. Gençler, tadım yapan ziyaretçilerin yorumlarını almayı da ihmal etmiyor. İki gün içinde kahveyi deneyenlerin çoğunun beğendiği belirtildi.

Bütün gençler davetli

Bilim Şenliği'nin özellikle çocukların ve gençlerin bilimle iç içe olması, bilimin serüvenine katılmaları adına çok kıymetli olduğuna vurgu yapan Bağcılar Belediye Başkanı Abdullah Özdemir, tüm İstanbul'daki gençlere davette bulundu.