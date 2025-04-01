Bahçelievler'e Çamur Yağdı

Bahçelievler'de çamur yağdı

İSTANBUL - İstanbul'da toz taşınımı nedeniyle yağmurla birlikte çamur yağdı. Bahçelievler'de araçların üstü çamurla kaplandı.

İstanbul'da dün akşam saatlerinde hafif şekilde yağmur yağmaya başladı. Ardından toz taşınımı nedeniyle çamur yağdı. Bahçelievler'de ise araçların üzerlerinin çamurla kaplandığı görüldü.

Aracına çamur yağan Tarık Özhan, "Aracımı dün yıkatmıştım bugün çamur yağmış. Doğal afet. Elimizden bir şey gelmiyor. Tekrar aracımı yıkatmak zorunda kalacağım" dedi.

Aracına çamur yağdığı için tekrar yıkatmak zorunda olduğunu söyleyen Harun Erdem, "Çamur yağma olayı çok sık olmaya başladı. Araçlarımızı yıkatıyoruz bir kaç gün sonra tekrar çamur oluyor. Eksiden yılda bir kere oluyordu şimdi ayda bir kere oluyor. Yapacak bir şey yok. Aracı tekrar yıkatmak zorunda kalıyoruz. Doğal afet diyelim" şeklinde konuştu.