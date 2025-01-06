Bakan Fidan, Ürdünlü Mevkidaşıyla Görüştü

Bakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi
ANKARA - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi ile bir araya geldi. Görüşmeye Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve MİT Başkanı İbrahim Kalın'da katıldı.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ankara'da Ürdünlü mevkidaşı Eymen es-Safedi'yi ağırladı. Dışişleri Bakanlığı'nda 3+3 formatında yapılan toplantıya, iki ülkenin Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, MİT Başkanı İbrahim Kalın, Ürdün'ün Genel Kurmay Başkanı Tümgeneral Yusuf el-Huneyti ve İstihbarat Teşkilatı Başkanı Tümgeneral Ahmed Hüsni de katıldı.
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