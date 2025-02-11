Göktaş'tan Güvenli İnternet Mesajı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş'tan İnternet Günü mesajı

ANKARA - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, İnternet Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, "Çocuklarımıza interneti güvenli ve bilinçli kullanmayı öğretmek hepimizin ortak sorumluluğudur" dedi.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Göktaş, İnternet Günü mesajı dolayısıyla sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı. Bakan Göktaş, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Kıymetli anne babalar, bugün, Güvenli İnternet Günü. İnternet bizlere sayısız fırsatlar sunarken çocuklarımız için bazı risk ve tehditleri beraberinde getirebiliyor. Bu nedenle çocuklarımıza interneti güvenli ve bilinçli kullanmayı öğretmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Unutmayalım ki çocukların çevrimiçi güvenliği sizlerin doğru rehberliğinizle başlar. Onların dijital dünyada güvende olmalarını sağlamak için sınırlar belirleyin ve açık iletişimi destekleyin. Bizler de bu yıl sosyal medya düzenlemesini hayata geçirerek, çocuklarımızı dijital dünyanın zararlı içeriklerinden korumayı hedefliyoruz. Gelin, hep birlikte çocuklarımız için daha güvenli bir dijital dünya inşa edelim."