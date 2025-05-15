Bakan Tekin, Hayırseverlerle Buluştu

Milli Eğitim Bakanı Tekin, 55 okul yaptıran 44 hayırseverlerle buluştu

BALIKESİR - Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Balıkesir'de 55 okul yaptıran 44 hayırseverle bir araya geldi. Hayırseverlere teşekkür eden Tekin, Türkiye'deki hayırseverlik örneğinin dünyanın hiçbir yerinde olmadığını söyledi.

Balıkesir Öğretmenevi'nde 44 hayırsever ile akşam yemeğinde bir araya gelen Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, hayırseverlere plaket vererek teşekkürlerini sundu. Bakan Tekin, "Önce şunu söyleyeyim. Bu kadar zorluk içerisinde işimizi eğitim öğretim süreçleriyle ilgili yaşanan yeniliklere uygun bir biçimde yapmaya çalışıyoruz. Bunlardan bir tanesi biraz önce milletvekilimiz söyledi; Türkiye Yüzyılı Maarif Modelimiz. Üzerinde çok fazla spekülasyon yapılan, algı oluşturulan konulardan bir tanesi. Defalarca söylediğimiz bir şeyi bugün bu kadar hayırseveri bir arada görmüşken bir kez daha söyleyelim. Türkiye için maarif modeliyle yaptığımız iki ana değişiklikten bir tanesi, dünyada eğitim öğretim süreçleriyle ilgili olarak artık eğitim bilgi vermek değil. Bilgi gündelik hayatta beceriye dönüştürmek üzerine kurgulandığı için, böyle yapılandığı için biz dedik ki biz de eğitim öğretim sistemlerimizi buna göre revize etmeliyiz. Değiştirmezsek, çağın gerisinde kalırsak doğru bir şey mi yapmış olacağız? Yoksa yakında değiştirmiştik, bir daha değiştirirsek mi diyeceğiz. Bakın çok basit bir örnek değil. Elinizdeki cep telefonları veya elinizdeki teknolojik aletler belli aralıklarla değiştirmediğiniz zaman demode oluyor. Çocuklar mesela şimdi disketin ne olduğunu bilmiyorlar. Biz şu anda okullarımızda disketli bilgisayarlar kullandırsak iyi bir şey mi yapmış oluruz? Eğitim öğretim süreçleri de böyle. Bilgiye erişimin çok güç olduğu dönemlerde hazırlanan programlar çocuklara bilgi vermeyi hedefliyordu. Biz dedik ki artık vermeyelim. Çocuklarımız, gençlerimiz bilgi erişiminde çok fazla metotla, çok fazla enstrümanla karşı karşıyalar zaten. Elde ettikleri bilgileri gündelik hayatta beceriye dönüştürmek üzere revize edelim. Biz de beceri odaklı bir müfredat oluşturduk" dedi.

Bakan Tekin, sözlerini şöyle sürdürdü:

"OECD'nin raporlarında Türkiye eğitim öğretimle ilgili olarak 'düzenli olarak durumunu düzelten' dünyadaki nadir ülkelerden bir tanesi diye tanımlanıyor. Fiziki kapasite itibarıyla, derslik başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla, öğretmen başına düşen öğrenci sayısı itibarıyla 22 yıl önceki durumdan çok çok farklı bir durumdayız. Bu internet erişimi ve akıllı tahtalarla beraber dünyanın en büyük eğitim platformu dediğimiz EBA'yı kurduk, geliştirdik. Sadece kendi ülkemizde değil, birçok ülkeyle de bu deneyimleri paylaşmaya başladık. Bütün bu fiziki altyapıyı düzeltmek konusunda bizim en büyük destekçimiz bu salonda bulunan dostlarımız, hayırseverlerimiz oldu. Salonumuz veya erişebilme imkanımız açısından buraya sadece 44 hayırseverimiz katıldı ama şunu söyleyeyim, başka ülkelerle de konuşuyoruz. Bu konuda Türkiye'de sahip olduğumuz destek dünyanın hiçbir ülkesinde yok. Ben bu vesileyle sizin şahsınızda öğretimi bu anlamda öncelikli bir mesele haline dönüştüren bütün hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun. Sağ olun, var olun."

Hayırseverlerden 55 okul

Milli Eğitim Bakanı Tekin, "Bakan olduktan sonra hiçbir resmi okulun açılışına katılmadım şu ana kadar, sadece hayırseverlerin yaptırdığı okulların resmi açılış törenlerine gittik. Gidiş sebebim de şu; gidip hayırseverimize bir teşekkür etmek. Hayırseverimize yaptığı şeyin bizim açımızdan ne kadar önemli olduğunu, bizim bunu ne kadar önemsediğimizi göstermek. Bunu yapmak için gittik. Bu anlamda geçtiğimiz sonbaharda Adıyaman'da bir hayırseverimizle yaşadığımız bir diyaloğu da aktarayım. Hayırseverimiz dedi ki, 'Ben şu kadar derslik yaptım Türkiye'nin her tarafında. İlk defa bir Milli Eğitim Bakanı bizim okulumuzun açılışına geldi', teşekkür etti. Ben, 'Sizin teşekkür etmenize gerek yok' dedim. Bizim sizden özür dilememiz lazım. Ben bu anlamda okullarımızı yapıp açılışı yapılan ve açılışlarında bizleri aralarında görmeyen hayırseverlerimizin hepsinden özür diliyorum. Bu toplantıyı da bu anlamda hem özrümüzün hem de teşekkürümüzün sizlere sunulması olarak kabul edip, bundan sonra da hayırlarınızı bekliyoruz. Siz hayır yaptıkça, siz hayırsever olarak eğitim öğretim süreçlerine katkıda bulundukça bizim çocuklarımız daha iyi yetişecekler. Biz daha iyi koşullarda eğitim öğretim sunacağız. Ben hep söylüyorum eğitim öğretim sadece Milli Eğitim Bakanlığının üstesinden kalkabileceği bir problem değil, ancak bir seferberlikle altından kalkabiliriz. Dolayısıyla eğitim öğretim süreçlerimizin başarısında ya da başarısızlığında bizim de toplum olarak, ebeveyn olarak katkımız var. Biz farkındayız. O yüzden bize bu süreçte destek olan herkese teşekkür ediyoruz. Bu konuyla ilgili derdi olan herkesi de bize destek olmaya davet ediyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından toplantıya katılan 44 hayırsevere Bakan Tekin tarafından teşekkür plaketi verildi.