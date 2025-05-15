Bakan Yardımcısı Yenigün, evlilik için devlet desteği alan çiftin nikah şahitliğini yaptı - Son Dakika
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Bakan Yardımcısı Yenigün, evlilik için devlet desteği alan çiftin nikah şahitliğini yaptı

Bakan Yardımcısı Yenigün, evlilik için devlet desteği alan çiftin nikah şahitliğini yaptı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile Haftası etkinliklerine katılmak için Çanakkale'ye geldi.

15.05.2025 15:33
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Bakan Yardımcısı Yenigün, evlilik için devlet desteği alan çiftin nikah şahitliğini yaptı

ÇANAKKALE - Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, Aile Haftası etkinliklerine katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yardımcısı Yenigün, evlilik için aile destek kredisi alan çifte nikah şahitliği yaptı.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, bir dizi Aile Haftası etkinliğine katılmak için Çanakkale'ye geldi. Bakan Yardımcısı Leman Yenigün, "Evlenecek Gençlerin Desteklenmesi Projesi" çerçevesinde evlilik kredisi almaya hak kazanan Resul Orhan ve Edanur Akkaya çiftinin nikahlarına katıldı. Yenigün, Çanakkale Valisi Doç. Dr. Ömer Toraman ile birlikte geç çiftin nikah şahitliğini yaptı. Çiftin nikahı Çanakkale Belediye Başkan Vekili Bülent Şarlan tarafından kıyıldı. İmzaların atılmasının ardından Bakan Yardımcısı Yenigün, Evlilik Cüzdanı'nı Edanur Akkaya'ya teslim etti. Daha sonra Bakan Yardımcısı Yenigün, Edanur Akkaya'ya takı taktı.

Önemli olan sağlıklı, iletişimi güçlü, mutlu ailelerle Türkiye'yi güçlendirmek

Nikah merasimi ardından konuşan Bakan Yardımcısı Yenigün, "2025 yılı Cumhurbaşkanımız Cumhurbaşkanımızın Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle 'aile yılı' ilan edildi. Hem de 15 Mayıs Uluslararası Aile Günü'nde gerçekleşen bu evlilikte biz ömür boyu mutluluklar diliyoruz. Biz gençlerimizi hem aile destek kredilerimizle hem öncesi ve sonrasında da eğitimlerimizle desteklemeye çalıştık. Gerçekten küresel olarak aileye karşı da negatif bir kampanyalar da var. Biz ailemiz geleceğimiz diyoruz. İnşallah ailelerimizi kuvvetlendirmeyi toplumumuzun da geleceği için çok önemli görüyoruz. Böyle güzel bir evliliğe şahitlik ettiğimiz için de çok memnunuz. İnşallah ömür boyu evlatlarıyla mutlu olsunlar diyoruz. Evlatlarımıza da inşallah çeşitli desteklerimizi biz bakanlık olarak sunmaya çalışacağız. Ama önemli olan sağlıklı, iletişimi güçlü, mutlu ailelerle Türkiye'yi güçlendirmek, geleceğimize sahip çıkmak" dedi.

Nikah töreni hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Genel Bakan Yardımcısı Yenigün, evlilik için devlet desteği alan çiftin nikah şahitliğini yaptı - Son Dakika

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